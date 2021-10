Pablo Lanusse, el abogado de Mauricio Macri: “Al plan platita le quieren agregar el plan circo”

El abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, precisó esta noche sus argumentos en torno a la causa que acusa al exmandatario de realizar espionaje a los familiares de los 44 tripulantes de la tragedia del submarino ARA San Juan. Y observó: “Suena a que se generó un escenario de estrépito mediático, funcional al plan platita al que le han agregado el plan circo”.

En diálogo con Joaquín Morales Solá en Desde el llano, por TN, el letrado criticó la actuación del juez y dijo: “Lo que hizo no se hace”. Según argumentó “el propio juez reconoce que no conoce el domicilio de Macri y sin perjuicio de eso fija simbólicamente una audiencia para el jueves de esta semana sabiendo que no lo va a poder notificar”.

En esta línea, sostuvo que el avance de la Justicia en esta causa forma parte de un “circo”, y sumó: “O lo que es peor que quieran sacrificar a una persona y no le pretendan reconocer el debido proceso y la defensa en juicio en un proceso”.

09-07-2021 El expresidente Mauricio Macri. Eduardo Parra - Europa Press

“Lo más triste, lo más canallesco, lo más bastardo que se está haciendo en este tema es que se está utilizando una causa en la que se involucra la pérdida de 44 héroes”, opinó. “Es escandaloso y una demostración más de la falta de palabra del presidente Alberto Fernández. ¿Sabés quién es la principal usina de causas absurdas? La AFI”, sostuvo. Y continuó: “Cristina Caamaño tiene una obsesión con Macri. Fue un presidente que honró su investidura. No espió a nadie, no le encontraron carpetas con escuchas de inteligencia, como sí pasó con Cristina Kirchner en El Calafate’”.

“Estas denuncias tienen una misma matriz de perseguir, de querer igualar. La sociedad sabe que no somos todos iguales, por más de que Cristina Kirchner quiere hacer creer que todos los presidentes son corruptos como ella”, dijo. Y concluyó: “Quieren meterlo preso como parte de un plan venganza”.

La causa

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

De acuerdo con el fallo de Bava, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

En la misma resolución en la que Bava dispuso la citación de Macri y su prohibición de salida del país fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI. Ambos habían prestado declaración indagatoria en Dolores, en julio de este año, y habían negado los cargos que les imputaban.