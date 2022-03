Pablo Moyano se desmarca de la CGT con una dura advertencia a Alberto Fernández

Pablo Moyano se desmarcó del respaldo absoluto que la CGT le transmitió a Alberto Fernández tras conseguir el aval legislativo por el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin romper ni tampoco con tono crítico, el referente camionero advirtió que activará protestas callejeras si el acuerdo con el organismo de crédito supone un ajuste. “Si no se cumple la promesa de que no habrá ajuste, saldremos a la calle como marca nuestra historia”, dijo Moyano, integrante del triunvirato de mando cegetista junto con Héctor Daer y Carlos Acuña.

“A nadie le gusta acordar con el FMI porque son los chupasangres del mundo, pero no aprobar el acuerdo hubiera generado un descalabro. No fui al Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI porque tenía otras cosas que hacer. [Martín] Guzmán nos tranquilizó y nos aclaró que no iba a haber ninguna reforma: ni previsional ni laboral”, dijo Moyano en declaraciones al programa Toma y Daca que se emite en AM750. El hijo del jefe camionero no asistió al debate en comisión para defender el proyecto oficial ante los diputados. Por la CGT, ese día, fueron Daer, referente del gremio de la Sanidad y más cercano al Presidente que al kirchnerismo, y Acuña, un aliado de Luis Barrionuevo que tributa para el massismo. Es más, Daer cuestionó a Máximo Kirchner por su renuncia a la jefatura de bloque de Diputados por su rechazo al FMI, mientras que Moyano eludió la confrontación con el hijo de la vicepresidenta.

Además, Moyano defendió las protestas que activó contra el Gobierno por despidos en Garabino y por una medida vinculadas al alcance de cobertura de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). “Con algunos ministros nunca fuimos amigos. Yo defiendo a los Camioneros. Los reclamos a [Claudio] Moroni y a [Carla] Vizzotti fueron legítimos. Son momentos, no significa que vayamos a romper con el Gobierno. Son tema superados”, señaló el número dos de los camioneros.

Acuña y Daer defendieron en el Congreso el pacto con el FMI; ese día, se ausentó Pablo Moyano Fabián Marelli - LA NACION

Sobre la interna que cruza al oficialismo, Moyano se mostró cauteloso y no cree que se agudicen las tensiones. “Una vez que se calmen las aguas, vamos a estar todos juntos de vuelta. Es bueno que haya debate”, dijo, optimista. El camionero integra la mesa nacional del PJ y evitó hablar sobre las candidaturas camino a 2023. “Es una falta de respeto hablar de candidaturas hoy”, dijo.

Inflación

Por último, el camionero se refirió a la “guerra” contra la inflación: “Hace rato le pedimos al Gobierno que controle los aumentos en la canasta familiar. Las medidas en profundidad las vamos a conocer la semana que viene. Ojalá que cumplan sus objetivos y sirvan para bajar la inflación”. Y adelantó cuál será la postura de su gremio para las negociaciones paritarias. “En Camioneros estamos haciendo números, pero seguramente será por encima del 45 por ciento”, señaló.

El rango objetivo de inflación anual trazado por el FMI es de entre 38 y 48 por ciento. El presupuesto de Martín Guzmán que no pasó el filtro del Congreso proyectaba un 33%. La semana pasada se conoció el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado. Marcó un alza de 4,7%, muy por encima de lo esperado por el mercado a partir del avance del valor de los alimentos (7,5%).

Por ahora la referencia salarial es el trato que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que elevó a 45% la pauta, aunque con una salvedad: no es un acuerdo anual, sino por ocho meses. En noviembre se reabrirá la discusión. Es la dinámica que impone la constante suba de los precios.