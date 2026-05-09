Pablo Moyano rechazó la municipalización del servicio de recolección de residuos: “Es precarización”

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó este sábado el intento de municipalización del servicio de recolección y barrido de residuos, al advertir que un traspaso de convenio de esas características implicaría una “precarización de los trabajadores”.

“Es un ataque directo contra los trabajadores camioneros”, alertó Pablo Moyano, después de que el titular de la Federación de Municipales, Hernán Doval, se mostrara proclive al traspaso del servicio a la órbita de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Para el referente camionero, Doval es “vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos de trabajo”.

Pablo Moyano, enfrentado a su padre Hugo

“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó Moyano a través de un comunicado.

Y añadió que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección. Quieren reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, insistió.

Pablo Moyano, quien viene subiendo el perfil después de una pelea con su padre Hugo, remarcó que los convenios conquistados en la actividad fueron producto de “años de lucha, sacrificio y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras”.

De esta forma el sindicalista rechazó el traspaso del convenio del gremio de Camioneros a la órbita municipal para los trabajadores de recolección y barrido.

“Hubo compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos y compañeros que dejaron la vida para conseguir derechos laborales dignos. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, sostuvo.

Qué había dicho Doval

La semana pasada, durante un encuentro de seccionales de la Costa Atlántica en la ciudad de Balcarce, Doval trazó un diagnóstico sobre el estado financiero de los municipios y propuso reestatizar el servicio de higiene urbana.

“Hay municipios que se están desfinanciando por la caída de la coparticipación, hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, obviamente que resguardando los puestos de trabajo, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos”, expresó el dirigente.

Y agregó que “los municipios pueden brindar el servicio pagando un tercio de lo que pagan hoy con la plata de los vecinos”.

Una pulseada sostenida

En su respuesta, Pablo Moyano recordó el reciente conflicto en Villa Gesell donde el gremio defendió más de 45 puestos laborales después de que el intendente local, el peronista Gustavo Barrera, rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección de residuos.

Ante la intervención del gobierno provincial, que dictó la conciliación obligatoria, se suspendieron los despidos y se restablecieron las tareas de barrido y recolección.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell Mauro V. Rizzi

El sindicalista afirmó al respecto que el gremio no permitirá “ningún intento de municipalización que signifique salarios de pobreza y pérdida de derechos”.

Moyano convocó así a delegados y trabajadores de toda la provincia a “mantenerse unidos y en estado de alerta para defender la actividad y el convenio colectivo”.

“Vamos a seguir luchando para que cada trabajador de recolección y barrido continúe dentro del gremio camionero, con salarios dignos y condiciones laborales que costaron años de pelea”, concluyó.