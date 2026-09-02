Pablo Quirno, sobre la disputa por la soberanía de las islas Malvinas: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”

Antes de participar en un panel organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema “Vientos de Cambio”, el canciller Pablo Quirno dejó al pasar una sugestiva frase sobre la disputa que mantiene la Argentina con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.

“Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, dijo Quirno de manera escueta ante la consulta de la prensa sobre si es posible que el país pueda recuperar el control de las islas, perdido en 1982 tras una guerra que dejó 649 soldados argentinos muertos.

Al ingresar en el salón del evento, y luego de un discurso inicial de poco más de diez minutos, Quirno dio alguna pista del tono del discurso que el presidente Javier Milei dará este jueves, en cadena nacional, relativo al reclamo argentino de soberanía de las islas. Según pudo saber LA NACION, el mensaje presidencial incluiría el pedido de eventuales sanciones a las empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas.

“Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas”, dijo el canciller en una parte de su discurso, ante un auditorio afín que incluyó a su antecesora en el cargo, Diana Mondino, el diputado libertario Santiago Santurio, la ex senadora María Cristina Guzmán, la ex diputada Cynthia Hotton, y dirigentes de la fundación organizadora, encabezada por Agustín Etchebarne.

“Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, destacó.

Ayer, durante la reunión de Gabinete, Quirno expuso ante ministros y el presidente Milei sobre algunos supuestos avances en las negociaciones tras los dichos del presidente norteamericano Donald Trump, en las que el mandatario dejó en el aire la posibilidad de “revisar” la postura de apoyo a Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.

“El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas”, comentaron fuentes oficiales en relación a lo conversado. Se decidió, minutos después, que “el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema”.

No trascendieron, hasta el momento de modo oficial, cuáles serían esos detalles. La cadena nacional será este jueves, a las 21. Se esperaba que el canciller diera alguna precisión adicional sobre el mensaje durante su exposición en el foro liberal, que se desarrolla en el salón de un hotel en la zona de Retiro. Luego de responder preguntas del auditorio, el canciller dejó el hotel Sheraton por una puerta lateral, y esquivó de ese modo a la prensa.

¿Deja EE.UU. su postura de neutralidad?

En una declaración en la Casa Blanca que generó sorpresa, Trump sugirió el lunes último que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington Alex Brandon - AP

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista. Fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre Gran Bretaña y la Argentina.

La declaración de Trump se registró luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraphr evelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnhamno aumentara el gasto en Defensa.

De acuerdo al artículo publicado por The Telegraph, la advertencia norteamericana de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

Al ser consultado sobre esa versión periodística, el viernes pasado, un vocero del Departamento de Estado señaló a LA NACION que la posición del gobierno norteamericano con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad”.

“Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó el vocero a este medio.

Ilusionado con el eventual cambio de postura de la administración Trump, el Gobierno se prepara para la cadena nacional, que tocará “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, según la definiera el Presidente ayer, en una entrevista con radio El Observador. “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”, escribió el consejero presidencial Santiago Caputo anteanoche. Ayer, el portavoz Adrián Ravier afirmó en conferencia de prensa que el Presidente, el canciller Quirno y la Side (donde Caputo sostiene su influencia) se encargan de delinear el discurso.