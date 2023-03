Padre e hijo, enfrentados por el control de la intendencia de San Pedro

escuchar

Acuerdos rotos, órdenes de jefes políticos invocadas pero luego desmentidas y metáforas de puñales clavados por la espalda. Con un hijo que acusa a su padre de traición, en San Pedro se vive una trama política y familiar que tiene su epicentro en el despacho de la intendencia municipal, eje del quiebre de una alianza con lazos de sangre. Los protagonistas son Cecilio y Ramón Salazar, padre e hijo, integrantes del partido Fe, que formó parte de Juntos por el Cambio, pero que ahora está dentro del Frente de Todos. Cecilio estaba de licencia como intendente y lo reemplazaba Ramón, hasta que el lunes pasado retomó el cargo sin acordar con su heredero y se desató la pelea. El intendente interino, ahora desplazado, afirma que su padre no habló cara a cara con él y que había un acuerdo por el que debía seguir en el puesto y ser el candidato este año. Asegura que no quiere tener más vínculo con su padre y que el suceso lo aleja de la política.

En diciembre de 2021, Ramón Salazar pidió licencia como intendente de San Pedro y asumió como director del tren Belgrano Cargas. Lo reemplazó en la intendencia su hijo Ramón, que era el primer concejal de la lista con la que Salazar ganó en 2019 su segundo mandato, pero también tenía licencia en la banca para ejercer como secretario de Coordinación municipal. Tanto en 2015 como en 2019, Salazar ganó desde las boletas de Cambiemos. El lunes, Cecilio presentó una nota, levantó su licencia y volvió al cargo, a pesar de la resistencia de su hijo.

“Me habló por teléfono el domingo, me dijo que era para hablar unos temas. Yo estaba llevando a mis hijas a una fiesta. Le dije que iba para su casa y me contestó que habláramos por teléfono. Me dijo que Máximo Kirchner le había insinuado que tenía que volver”, cuenta Ramón Salazar a LA NACION. Ante la consulta de este diario, fuentes cercanas al diputado y jefe de La Cámpora negaron que le haya pedido a Salazar retomar su cargo municipal.

Ramón Salazar, junto a Magario, Kicillof y Augusto Costa, en un acto en San Pedro Diego Nasello - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

“Le dije que el acuerdo era otro, que la idea era que él, desde 2021, fuera a otra función para que yo continuara y fuera el candidato. Me reprochó un aumento que otorgué a los trabajadores, de 20% para el próximo trimestre, que le parecía mucho. Todo eso me extrañó. Discutimos por teléfono y me mandó un mensaje diciéndome que teníamos que estar juntos, porque si no, la próxima elección la íbamos a perder. El lunes, presentó la nota. Mientras yo volvía de Buenos Aires a San Pedro, me llegaban mensajes de que mi viejo estaba volviendo [a la intendencia]. Si se hubiera sentado de frente, hubiéramos arreglado de otra manera”, resume el intendente saliente.

La bronca del hijo con su padre es palpable desde el otro lado de la línea telefónica. Ramón Salazar no ahorra críticas: “Volviendo de Buenos Aires, me paré en una estación de servicio y atendí a los medios locales, que me llamaban. Dije que [la actitud de Cecilio] era clavar un puñal en la espalda de su hijo, ya sea por ambición de poder o por una insinuación de Máximo. Sabía cómo era mi padre, uno no quiere ver. Pero una puñalada así te saca cualquier vendaje ”.

LA NACION consultó a Cecilio Salazar, pero declinó hacer comentarios sobre el tema. Tras retomar las funciones en la Municipalidad de San Pedro, no tiene aún reemplazante como director del Belgrano Cargas, puesto al que renunció, según él mismo informó a este diario. Dirigente político y gremial, es uno de los referentes de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y uno de los principales dirigentes del partido Fe, que fundó Gerónimo “Momo” Venegas, líder del sindicato de trabajadores rurales fallecido en 2017.

“Me ha dejado sorprendido y no quiero saber más nada de él. Me ofreció un cargo por los medios, es una forreada”, reprochó el exintendente interino.

El partido Fe estaba enrolado en Cambiemos, pero en 2021 oficializó su pase al Frente de Todos y participó de esas elecciones dentro de las listas del oficialismo. Cecilio Salazar fue candidato a diputado provincial, pero no logró acceder a una banca. “En 2019, él lloró en un palco cuando María Eugenia Vidal perdió y, un par de semanas después, estábamos dentro del Frente de Todos porque él lo había decidido”, recuerda Ramón Salazar.

Antes de tomar funciones en el municipio de San Pedro, donde comenzó como secretario legal y técnico de su padre, Ramón Salazar se desempeñó en la obra social del sindicato rural. “Trabajé 20 años en Osprera. Volví a San Pedro porque me lo pidió mi padre, nunca me había querido meter en política. Como soy abogado, en su primer mandato me pidió ser su secretario legal y técnico. Luego, fui coordinador del municipio, hasta 2021. Cuando ganamos en 2019, él me dijo que quería que yo lo continúe, que él iba a estar hasta 2021″, resume Ramón, que agrega que no tiene pensado retomar la banca de concejal ganada cuando integraba las filas de Juntos por el Cambio y que está “corrido de la política” por lo que pasó con su padre.