Hallaron una pieza de ajedrez en el terreno de la batalla de Vuelta de Obligado

El Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo que gestiona el Museo Paleontológico de San Pedro, presentó una pieza de ajedrez hallada en el parque histórico de Vuelta de Obligado. Se trata de un caballo de madera tallado a mano que habría pertenecido a las tropas del general Lucio Mansilla en las vísperas del combate del 20 de noviembre de 1845.

El descubrimiento del objeto lúdico de 3,8 centímetros de alto y 1,6 centímetro de ancho fue encontrado años atrás fortuitamente por los albañiles encargados de la construcción de sanitarios en el sitio histórico donde se concentraban las fuerzas argentinas para el enfrentamiento ante una escuadra anglofrancesa.

El objeto constituye un hallazgo histórico que permite a los investigadores comprender la intimidad de los oficiales, sus ratos de descanso en las carpas de campaña, quienes, entre el diseño de estrategias y el inminente choque de fuerzas, se distraían con en el tablero para calmar la tensión del combate.

“No existen antecedentes del hallazgo de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso. Si pensamos que aquellos hombres estaban armando un gran dispositivo de defensa y esperando el combate con los anglo-franceses, es lógico deducir que en sus ratos de descanso ocuparan su mente con una actividad que los distrajese por un rato de aquel inminente y brutal choque de fuerzas”, señalaron desde el Museo Paleontológico de San Pedro.

La pieza fue hallada en el sector estratégico donde los oficiales coordinaban la defensa desde sus carpas de campaña. En algún momento dee la vigilia, el tablero sirvió para atenuar la espera, legando uno de los testimonios más curiosos hallados en un campo de combate en la Argentina.

La batalla de la Vuelta de Obligado fue un enfrentamiento entre la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, y una escuadra anglofrancesa que pretendía controlar la navegación de los ríos

Según los investigadores, el clima fue un aliado inesperado. Las intensas lluvias previas al combate convirtieron el terreno en un lodazal en el que algunos elementos quedaron atrapados en ese barro y así lograron preservarse hasta hoy.

El caballo de madera quedará a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro para aquellos investigadores que deseen profundizar en el estudio de esta pieza única. Allí se conservan y exhiben piezas halladas por vecinos y por el Grupo Conservacionista de Fósiles en la zona histórica.