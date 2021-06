Dura crítica de Jorge Macri a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli por la interna en el Pro

“Estamos en el límite de hacer un papelón”. Con esas palabras, el actual intendente de Vicente López, Jorge Macri, cuestionó la interna del Pro en una jornada donde se profundizó más el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta de posicionar la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves, el proyecto de Larreta en el territorio bonaerense dio un paso clave: tras la cumbre de la cúpula de Juntos por el Cambio, la dupla que conduce hoy la gestión de la Ciudad se reunió con intendentes del Pro del conurbano y los referentes de la agrupación La Territorial, integrada por varios alfiles de María Eugenia Vidal, en un claro mensaje al presidente del PRO bonaerense, quien resiste el desembarco de Santilli en la provincia. “Jorge se quedó solo. De los 21 intendentes de Pro, 18 apoyan a Horacio”, dijeron desde el larretismo a LA NACION.

ENTREVISTA | Jorge Macri, intendente de Vicente López, en @MejorPais899 sobre la interna de Juntos Por el Cambio: "Es un cachivache para la sociedad, estamos por hacer un papelón"



Nota completa 👉🏽https://t.co/tTtRLJhrGZ pic.twitter.com/danCTtM5ub — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) June 24, 2021

En línea con esto, Jorge Macri habló con Mejor País del Mundo, por Radio con vos: “Se ha generado un desorden que pone en riesgo que nos presentemos como un cachivache de cara a la sociedad, estamos en el límite de hacer un papelón. Esta sensación de los políticos ‘peleándose por el queso’ no me hace sentir cómodo. Yo quiero un escenario distinto, pero hace falta que todos quieran los mismo”.

Además, opinó sobre la foto de Santilli con los intendentes, y disparó: “Pensar que la historia y representación de un partido se resume a una foto que parece montada para una película de ciencia ficción me parece medio escaso. No es un problema de nombre, no es un tema de Jorge Macri”.

Al comienzo de la entrevista, el intendente reforzó la importancia de “poner el acento en la búsqueda de unidad en todos los distritos”, y soltó: “Se ve que algunos creemos más en eso que otros”. Según sostuvo, hay dos posturas. Por un lado, “pensar que lo mejor es ir a una PASO y pelearte” o “pensar que lo mejor es buscar un acuerdo y que sino se compite”, como -afirmó- cree él. “Voy a seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en eso, pero sino competiremos”.

Jorge Macri dijo que la búsqueda de unidad está “complicada” y que, para él, es “una bandera muy fuerte”. “Yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque hace mucho que la recorro y sé lo difícil que es obligar a todo el mundo a ir a una interna, a una PASO. Hay un montón de militantes nuestros y ciudadanos que están esperando que les demos una propuesta más o menos ordenada, pero dicen que hacen falta dos para bailar el tango, y si el otro no quiere es difícil”, señaló. Y subrayó: “La UCR tiene su candidato aparentemente (por Facundo Manes) y [Elisa] Carrió también plantea que quiere ser candidata. Al baile del Pro, agregale otros bailes. Lo veo complicado”.

Además, coincidió en que Manes, Carrió o “sectores peronistas”, se posicionarían más en las PASO si el Pro se divide entre Santilli y él. En ese sentido, y haciendo alusión a la foto de este jueves de Santilli junto a los intendentes, explicó: “Hay muchos a los que evidentemente la propuesta de Santilli no los aglutina, más allá de las fotos y de algunos intendentes. Todo eso termina siendo una expresión exclusivamente de un sector del Pro. La irrupción de un candidato de afuera hace que la coalición levante la mano y diga ‘yo también’”.

Y concluyó: “Es el momento de mostrarnos ordenados y consolidar lo que somos, después viene la elección por el Ejecutivo. Lo primero que tenemos que hacer es un ‘mea culpa’ y entender que perdimos una elección. Tengo mis dudas de que esta sea la mejor manera de recuperarse de cara a la sociedad, pero soy un peleador y me salí bancar la parada y seguir para adelante”.

LA NACION