Elecciones 2021: Juntos por el Cambio se reúne para discutir un nuevo nombre y las posibles alianzas para las PASO

Bajo un clima enrarecido por las crecientes diferencias internas por el armado de las listas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, los principales referentes de Juntos por el Cambio se reunirán esta tarde para coordinar la estrategia electoral del espacio para las próximas legislativas. En rigor, la mesa nacional de la principal coalición opositora buscará unificar posturas en torno a tres temas sensibles: el eventual cambio de nombre de la fuerza, el piso electoral para el sistema D’Hont, clave para sellar acuerdos en los distritos , y el esquema de nuevas alianzas, para ampliar la base de sustentación de la fuerza.

Cuando falta un mes del cierre de las listas para las próximas legislativas, una batalla clave entre el oficialismo y la oposición por el control del Congreso, las máximas autoridades de Pro, la UCR y la CC se volverán a ver las caras en el Galpón Milagros, en el barrio porteño de Palermo. El concilio entre los popes partidarios tendrá un capítulo central dedicado a ordenar el armado del conglomerado opositor en la provincia de Buenos Aires, donde brotan los conflictos internos , sobre todo en el corazón de Pro, y las tensiones por las candidaturas a partir de la decisión de María Eugenia Vidal de no competir en el terruño bonaerense. Dada la importancia que tendrá la disputa con el kirchnerismo en el distrito más poblado del país, la cúpula de la coalición convocó a Jorge Macri (Pro), Maximiliano Abad (UCR) y Andrés de Leo (CC), jefes de las fuerzas en el distrito, para alinear la tropa en Buenos Aires.

En la cumbre de esta tarde se espera la presencia de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, entre otros, en representación de Pro. Vidal, quien se encuentra cumpliendo la cuarentena tras regresar de Estados Unidos, participará de manera virtual.

De la UCR asistirán Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau. Por parte de la fuerza de la CC, la fuerza de Elisa Carrió, irán Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin. También estará Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de Peronismo Republicano.

Macri y Larreta mantienen las diferencias por el armado elector Prensa Pro

Jorge Macri, uno de los protagonistas de la interna de Pro, se resiste al intento de Larreta de impulsar la candidatura de Diego Santilli, vicejefe porteño, en la provincia, como alternativa al pase -ya casi consumado, según fuentes porteñas- de Vidal a la Capital. El alcalde cree que Santilli es el postulante más competitivo del partido después de la exgobernadora, cuya figura ordenaría la interna de JxC. El expresidente, en tanto, insiste en que Vidal debería volver a competir en Buenos Aires. Si bien se reunirá con la exmandataria antes de viajar a Madrid, donde presentará su libro, Macri no tiene expectativas de que logrará torcer la decisión de Vidal. Tampoco se muestra dispuesto a intervenir en la interna porteña, para desactivar el reto que le plantea Bullrich a Larreta en su terruño. Al igual que el alcalde con Vidal, el fundador de Pro repite que él no la maneja a su exministra. Por eso, le envía mensajes a su sucesor en la Ciudad: Larreta debe ordenar las peleas que generan el “enroque” Vidal-Santilli, para garantizar que la novela “termine bien”. En medio de los tironeos, Bullrich avisó a los suyos que no se baja del ring. “Todos deben deponer actitudes y ver si se puede reconstruir desde un plano de igualdad, sin posiciones tomadas. Como presidenta de Pro, quiere favorecer un ámbito donde los principales actores en debate estén presentes para ordenar al partido” , remarcan cerca de la exminstra.

Si bien Larreta y Macri son cuidadosos de no entrar en un escenario de fuego cruzado, las diferencias entre ambos ya son palpables. Ninguno de los dos lo reconoce, pero la pelea de fondo es por el liderazgo de la fuerza .

La discusión por el nombre

El temario de la cumbre opositora ya está definido . Primero, los referentes de Juntos por el Cambio discutirán la idea planteada por Larreta durante la última reunión de la mesa nacional de pensar una eventual modificación del nombre de la fuerza, con el objetivo de mostrar un “relanzamiento ampliado hacia el futuro”. Por el contrario, Macri, quien suele machacar con la palabra “cambio” en sus discursos , considera que la marca está instalada en todo el país y realizar una modificación podría generar confusión al votante en algunos distritos importantes.

Otros socios, como Lousteau o Cornejo, estarían de acuerdo en avanzar con un cambio de nombre mostrar que la coalición se renueva y crece o incorporar nuevos socios, como Margarita Stolbizer o José Luis Espert. En la intimidad, Macri se indigna cuando escucha que ese argumento. “¿Cuántos votos te suman?”, bromean en Pro.

En la CC, la fuerza de Elisa Carrió, están de acuerdo con evaluar una modificación, pero quieren que exprese continuidad y, a la vez, algo distinto. “Debe expresar lo que queremos ofrecer”, señalan fuentes del partido.

El segundo punto del temario son las “reglas generales”. Allí, discutirán cuáles deberían ser los pisos electorales para el sistema D’Hont en los distritos en que no haya listas de consenso y el espacio debe participar en las PASO. En este punto tampoco hay una postura unificada: Jorge Macri o la CC reclaman un porcentaje alto, mientras que Larreta o Bullrich prefieren bajarlo para ampliar la fuerza con nuevos socios .

Por último, la cúpula de la oposición analizará el informe sobre la situación en las provincias y discutirá la posibilidad de incorporar nuevos aliados, como Stolbizer, Espert o Ricardo López Murphy. Durante los últimos días, Macri recibió a Espert, quien pretende competir en las PASO bajo el paraguas de Juntos por el Cambio en la provincia, y le abrió las puertas del espacio. “Que venga a competir, con un piso razonable”, afirmó el expresidente, según fuentes de su entorno. Su primo preferiría que compita por afuera de la alianza opositora. También deben debatir si permitirán o no que Emilio Monzó, apalancado por Larreta y seducido por la UCR tras la irrupción de Facundo Manes, tenga un lugar la eventual interna en Buenos Aires.

Durante las últimas horas, Macri y Carrió -hiperactiva en la crisis por el armado de las listas- hablaron por teléfono y acercaron posiciones: ambos coincidieron en la necesidad de sellar la unidad de Juntos por el Cambio para la batalla contra el kirchnerismo. Pese a que mantienen sus diferencias, los dos están de acuerdo en que una victoria del oficialismo pondría en riesgo a la República.