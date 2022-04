Para Carlos Bianco, la reelección de Axel Kicillof sería “lo más natural” para una “transformación profunda”

El jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, apoyó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vaya por la reelección en su cargo. Consideró que un plazo razonable para encaminar transformaciones profundas debe ser de, al menos, ocho años.

“Me parece que, más allá de que no es una decisión que se haya tomado ni pensado, porque es poner el carro delante del caballo, me parece que es lo más natural [que Kicillof vaya por la reelección]” , dijo el exjefe de Gabinete en declaraciones la radio Futuröck. Y justificó la posibilidad de dos mandatos porque “cuando uno se plantea como objetivo de gobierno una transformación profunda, es imposible en cuatro años, incluso en ocho años”.

“ En general, dos períodos son necesarios para dejar un camino de transformación estructural de la provincia de Buenos Aires. Me parece lo más natural , después será nuestro frente político el que defina quién será el mejor candidato o candidata”, señaló Bianco.

Kicillof no planteó aún en público su intención de volver a candidatearse para gobernador, pero dio señales como el lanzamiento del Plan 6X6, con el que el gobierno bonaerense pretende contrarrestar seis años de estancamiento (que le atribuye a cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal y a dos de pandemia) con seis años de crecimiento (que serían los últimos dos del mandato de Kicillof y otros cuatro de un eventual segundo mandato).

Carlos Bianco Gobierno de la Provincia de Buenos Aires