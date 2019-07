Reunion de gabinete

Un día después de calificar de "imprudentes e irresponsables" sus declaraciones, el Gobierno salió hoy a relativizar el efecto en los mercados de las promesas del candidato opositor Alberto Fernández, quien ayer había prometido aumentar a los jubilados dejando de pagar intereses de las Letras de Liquidez (Leliq).

"Estamos atravesando una saludable tranquilidad en el mercado cambiario, la parte más compleja de la crisis que nos afectó el año pasado comenzó a revertirse lentamente (.) Habrá (de aquí a las elecciones) un movimiento diario del dólar que empieza con cero, como el de ayer, no vemos que eso esté vinculado con las declaraciones de alguien", dijo el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, luego de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

De Andreis, quien afirmó a La Nacion que durante la reunión del gabinete "no se habló de campaña", garantizó que no habrá un salto del dólar luego de las internas. Después de la suba de 45 centavos en la cotización de la moneda norteamericana en la jornada de ayer, Fernández dijo que el dólar está "subvaluado".

"Están dadas las condiciones macroeconómicas para que eso no suceda. Estamos tranquilos con el programa económico, está haciendo un extraordinario trabajo el ministro Dujovne, no esperamos mayores sobresaltos a lo largo del año", agregó el secretario.

Ayer, dirigentes como Martín Lousteau (candidato a senador porteño) y Mario Negri (postulante en Córdoba) criticaron duramente al candidato kirchnerista y lo acusaron-como el cordobés- de "querer generar una corrida y hacerle daño a la gente".

Hoy, la Casa Rosada bajó el tono de la disputa, más allá de que cerca del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, festejaron que Fernández "cometió el error de darle espacio y lugar a la respuesta de Lousteau", quien fue el primero en criticar su propuesta de no pago de intereses de las letras con las que el Banco Central sostiene la cotización del dólar.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negó que se estén preparando "nuevos anuncios" en coincidencia con los comicios, y atacó a Aníbal Fernández por decir que le dejaría sus hijos al homicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vida.

"Cuando uno defiende causas de género, estas cosas no se pueden permitir. Está reconociendo a un femicida, me parece que no tiene ni sentido, no hay explicación posible. Y lamento que no haya habido repudio suficiente a sus dichos por parte de su propio espacio político", dijo la ministra de Desarrollo, que también criticó la propuesta de aumento de jubilaciones de Fernández. "Ya han sido gobierno y hay mostrado lo que hicieron con los jubilados", dijo Stanley, y destacó la reparación histórica y la fórmula de actualización de haberes previsionales puesta en marcha durante su gestión.