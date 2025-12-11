Allanan un barrio privado en Pilar en la causa que investiga la quinta de Villa Rosa adjudicada a dirigentes de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 861, como parte de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa quinta en Villa Rosa, adjudicada a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, que sostuvieron que hay elementos para sospechar que la quinta podría pertenecer a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, o a Pablo Toviggino, el tesorero.

Las propiedades que están siendo allanadas por orden de Rafecas pertenecen a Real Central SRL, que en los registros aparece como propietaria, desde mayo de 2024, de la quinta de Villa Rosa. Se trata de una empresa cuyos dueños, en los papeles, son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, que según los avances de la investigación no tendrían capacidad económica para haber comprado ese inmueble.

Rafecas ordenó hoy allanamientos en dos terrenos de Ayres Plaza -las unidades funcionales 265 y 306- porque ambos figuran como “a construir”, pero según fotos que trascendieron en ese lugar se habría levantado “una mansión”, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

La oficina de la calle Paraná es la sede formal de Real Central SRL.

Los dueños de esta sociedad tienen un perfil económico que no se condice con las propiedades que adquirió la firma. Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.

