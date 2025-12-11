Claudio “Chiqui” Tapia nombró a Alberto Barbieri, exrector de la UBA, al frente de la “Universidad de la AFA”

El martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA, se realizó la presentación oficial del nuevo proyecto de Claudio “Chiqui” Tapia: la Universidad de la AFA, la Unafa. Ese día, Tapia se dio el lujo de nombrar al exrector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, al frente de la Unafa, hoy tan cuestionada. En la ceremonia, que cayó un martes de noviembre y se realizó en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza, Barbieri aceptó públicamente el nombramiento.

“Agradezco la oportunidad de ser convocado para dirigir esta universidad. Es un sueño. La AFA es la representación de lo que significa el fútbol para todos los argentinos. Nosotros queremos convertir esa tradición en temas académicos, en tradición y en ese capital internacional de reconocimiento. Será un orgullo de la comunidad en los próximos años”, fueron algunas de las palabras del exrector de la UBA. Quedó claro que estaría al frente de la institución educativa de la AFA y que se trataba, según sus palabras, de una “universidad”.

Alberto Barbieri, exrector de la UBA Prensa UBA

Lo que en aquel momento pasó como un proyecto más de Tapia, hoy, en medio del debate en torno a la AFA y las denuncias judiciales con eje en Tapia, adquiere otro sentido y dispara nuevas preguntas. ¿Cómo es que el exrector de la UBA aceptó el nombramiento como “rector” en un proyecto que, según el Ministerio de Capital Humano, está flojo de papeles y nunca fue autorizado como “universidad”?

¿Universidad fake?

“La Universidad del Campeón del Mundo es una institución universitaria creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en todo el mundo”, decía la gacetilla de prensa, otra vez destacando su carácter de “universidad”, que publicó la AFA sobre aquel evento. En la foto central de la presentación de Unafa, estuvieron Ubaldo Matildo Fillol y la exfutbolista de Boca Juniors, Miriam Mayorga, además de Tapia y Barbieri.

Ubaldo Fillol, Claudio Tapia, Alberto Barbieri y Miriam Mayorga, en un acto de la Universidad de la AFA

En su página de LinkedIn, Barbieri incluyó su nueva función. “UN AFA - Rector - Noviembre 2025 - Present - 2 meses”: así figura en la red LinkedIn, en la sección Experiencias, el nombramiento en la Unafa como su trabajo más actual.

En el sitio de la AFA, páginas que remitían a contenido vinculado con la Unafa ya no están accesibles. Sin embargo, en el LinkedIn de Barbieri hay abundante información sobre el proyecto Unafa: son reposteros del link de la Unafa que todavía sigue activo. “Acompañamos a quienes eligen creer. La formación continua es el camino para abrir nuevas oportunidades. Transformamos la pasión en conocimiento”, dice uno de los reposteos de Barbieri. Y pone a disposición de los interesados el link de inscripción a la Unafa, www.universidadafa.com. Ese link es uno de los que está inaccesible en la página de la AFA: “Server Error 403. Forbidden”.

La página de Alberto Barbieri en LinkedIn, donde se presenta como rector de la Universidad de la AFA

“Nacemos con el propósito de unir la excelencia académica con la pasión que nos identifica como país, formando a las próximas generaciones de profesionales que harán crecer al deporte argentino dentro y fuera del campo”, se lee en otro de los reposteros que Barbieri hace de la página de LinkedIn de la Unafa. Va acompañado con un video del día de la inauguración de la universidad, donde también se lo ve a Tapia. El clima es de optimismo.

El futuro de polémicas estaba lejos todavía, a menos de diez días del 20 de noviembre, el día en que la AFA comunicó la creación del premio de la Liga Profesional 2025 y su entrega a Rosario Central. El presente le sonreía a Tapa y su proyecto de expansión y de poder. El presidente de AFA no sabía que había abierto la caja de Pandora que lo pondría en el centro de múltiples cuestionamientos. El proyecto de la Universidad de la AFA también quedó expuesto.

“Universidad”, ¿uso indebido?

El 5 de diciembre, el Ministerio de Capital Humano le quitó toda legitimidad a la pretendida universidad de Tapia y denunció un uso indebido de la categoría “universidad”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue contundente sobre la Unafa: “Sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”.

El comunicado oficial cita la Ley de Educación Superior en sus artículos 39 y 68, que prohíbe que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos universitarios. También hace referencia a las Resoluciones Ministeriales 206/1997 y 4600-E/2017 establecen que el uso del término “universidad” y cualquier derivado está reservada para instituciones aprobadas por el Estado Nacional.

En una de las publicidades que aparecen en el LinkedIn de la Unafa, todavía activo, se ve precisamente el uso abierto de un derivado de “universidad”, en este caso “carrera universitaria”. “Hoy puede empezar tu carrera universitaria. Deslizá para conocer nuestra oferta académica”, dice el posteo. Como imagen, muestra un cuaderno de espiral, típico de la vida de estudiante, con el logo “Unafa”. Entre la oferta académica publicitada, figura, entre otras, una Diplomatura en marketing, branding y fan engagement deportivo y una Diplomatura en coaching deportivo.

Según el comunicado de Capital Humano, por ese tipo de aprovechamiento ilegítimo, la AFA se encontraría ante serios riesgos legales: “la clausura inmediata y definitiva de la entidad y la inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o integrar órganos de gobierno de asociaciones civiles dedicadas a la educación superior”.

Capital Humano emplazó a la AFA para hacer un descargo en cinco días. La AFA no cumplió con esa exigencia, según fuentes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Lo que sí hizo al día siguiente de la denuncia pública de Capital Humano fue emitir un comunicado de prensa. Lo tituló: “Una embestida contra le educación”.

El comunicado sugiere que cumple con algún tipo de formalidad legal, que no queda clara: “Cumplimos todos los requisitos legales establecidos por la normativa actual para la etapa actual y seguimos los pasos para nuestro desarrollo según lo prescripto en la ley vigente y enteramente a disposición de los requerimientos de las autoridades respectivas”.

Y aclara: “el propósito de la Unafa a corto, mediano y largo plazo es aspirar a convertirse en una universidad de gestión privada reconocida oficialmente para, en el futuro, ofrecer carreras y planes de estudios avalados por las autoridades competentes en la materia”.

Pero en realidad, la Unafa ya anunció una oferta académica de nivel universitario; no es un objetivo a futuro. Lo hizo el mismo día del lanzamiento de Unafa. En ese comunicado se menciona explícitamente una “Maestría en Dirección de Entidades Deportivas”, un título de posgrado de nivel universitario.

Barbieri, doctor en Administración y contador por la UBA, fue rector de la UBA durante ocho años, entre 2014 y 2022. Un antecedente laboral que también figura en su LinkedIn. Siguió vinculado a la UBA como profesor y director de diversas maestrías hasta septiembre de este año. Al mes siguiente, en octubre, ya estaba embarcado en el proyecto Unafa y lo hacía constar en esa red social.

Barbieri y las respuestas pendientes

Con una fuerte impronta en el mundo de la política universitaria, y en la universidad de mayor peso del sistema universitario, la gran pregunta es cómo se dio el involucramiento de Barbieri en un proyecto de dudosa legitimidad institucional. ¿Sabía Barbieri que la Unafa no estaba acreditada ante la Coneau, el órgano que habilita universidades privadas y nuevas carreras de ese sector? ¿Barbieri o la AFA promovió el inicio de algún trámite en ese sentido? ¿Está al tanto del inicio de algún tipo de habilitación educativa de otro tenor? LA NACION se comunicó con Barbieri, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El fallido vicerrector

Otra de las autoridades mencionadas en la gacetilla del día del lanzamiento era el vicerrector de la Unafa: el abogado Juan Alberto Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires.

Según Mahiques, fue Barbieri quien lo invitó a sumarse a la Unafa, pero al día siguiente del lanzamiento, asegura, Mahiques desistió de participar y pidió que su nombre se retirara de las páginas donde figuran las autoridades de la Unafa: una captura más reciente del listado de responsables de la universidad ya no lo incluye a Mahiques. Sí figura Barbieri, esta vez como “Director” y ya no como “Rector”. ¿Esos cambios fueron realizados como correcciones en medio de la polémica de las últimas semanas? Otra pregunta con respuesta pendiente.

Juan Bautista Mahiques

De acuerdo con fuentes de la AFA que mantienen diálogo con Tapia, el proyecto educativo nació hace unos tres años. En la visión de Tapia, el modelo a seguir eran el Real Madrid o La Liga de España, que cuentan con oferta universitaria. En el caso del Real Madrid, lo hace a través de la Escuela Universitaria Real Madrid. Otorga títulos oficiales de grados y posgrado a través de la Universidad Europea, acreditada en España. Funciona hace ya diecinueve años y se considera pionera en este tipo de oferta en la industria del fútbol.

En el caso de La Liga, su Departamento de Educación firmó un acuerdo con la Universidad Alfonso X el Sabio, que acredita maestrías de la Liga Business School. La oferta abarca MBAs y otro tipo de posgrados.

¿Cuál es el objetivo de Tapia con la Unafa? ¿Una expansión de su influencia? ¿Otra fuente de ingresos? Más preguntas sin responder.

Universidad privada vs. terciario, ¿cómo se crean?

¿Por qué hay fallas legales en la Unafa de Tapia? En el ámbito de la educación superior, las instituciones educativas pueden ser de dos tipos: de nivel universitario o de educación superior no universitaria, los clásicos terciarios. En el caso de las universidades privadas, para su creación, deben contar con acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, una agencia del Estado nacional. El primer paso de ese camino, que puede llevar años, es una presentación ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), dependiente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Según las autoridades de la Subsecretaría, no hay ningún trámite iniciado por la AFA en esos ámbitos. Es decir, la Unafa no contaría con la acreditación y la autorización necesarias para lanzar una “universidad” ni para ofrecer “carreras universitarias” ni su máxima autoridad podría denominarse “rector” de una universidad.

Una promoción en las redes de la AFA

En el caso de una institución terciaria, el marco legal es otro: la jurisdicción que habilita su creación son las provincias y la CABA. De acuerdo con el domicilio de la Unafa, su sede está en la CABA: “La Universidad tendrá su sede principal en Rodríguez Peña 653, entr Viamonte y Tucumán”, según la gacetilla oficial con datos del lanzamiento de la Unafa. El Predio Lionel Messi de Ezeiza sería usado, según ese comunicado, para “eventos oficiales” de la universidad.

Todavía no hay información disponible de un trámite en ese sentido. Tampoco de la creación de una asociación civil o fundación, el esqueleto legal exigido para un proyecto educativo. De todas formas, aún cuando hubiera un proceso iniciado para crear un terciario, la Unafa estaría violando, al autodenominarse “universidad” y con una oferta de “carreras universitarias”, estaría violando la Ley de Educación Superior y la reglamentación sobre la creación de universidades. Y haciendo una oferta engañosa a los futuros alumnos.