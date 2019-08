Para Graciela Ledo, el kirchnerismo "tiene influencia" en la causa de Milani

La hermana del soldado Alberto Ledo -por cuya desaparición está acusado Milani- aseguró que en la absolución influyó "un sector político que lo tuvo como Jefe el Ejército" Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Graciela Ledo, hermana del conscripto Alberto Agapito Ledo, por cuya desaparición en el año 1976 esta acusado César Milani, se mostró disconforme con la absolución del militar en la causa por delitos de lesa humanidad que se conoció esta tarde. La mujer dijo que fue "un fallo vergonzoso" y afirmó que en la liberación del acusado tuvo influencia "un sector político que lo tuvo como jefe del ejército", en clara referencia al kirchnerismo.

Luego de que el Tribunal Oral Federal de La Rioja absolviera a Milani de los delitos de privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera -fallecido en 1999- y su hijo Ramón, ocurridos durante la última dictadura militar, la hermana del soldado Ledo expresó su desilusión por la sentencia y aseguró que la había recibido "muy mal".

En diálogo con el programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos, Ledo se refirió al fallo y expresó: "La justicia que tenemos que es corrupta, maleable al poder, al dinero, se ha demostrado otra vez con este fallo vergonzoso y traidor".

En relación a los casos en los que Milani fue absuelto, la mujer dijo: "Todos los hechos han estado comprobados con documentación, con testimonios. No tuvieron en cuenta las pruebas para absolverlo, que datan de 1979. Las denuncias de Olivera son del '79 y del '84".

Cuando le consultaron si pensaba que el kirchnerismo tenía todavía influencia en los tribunales, y en este caso, Ledo no dudó: "Por supuesto que tiene influencia. No nos olvidemos que quien ha sido juzgado ha sido una de las máximas autoridades de inteligencia del país que tiene encarpetados a todos. Se le tiene mucho temor".

Unos momentos antes, la mujer había asegurado que en la absolución del militar influyó´"un sector político que lo tuvo como jefe del ejército".

Cabe recordar que Milani fue Jefe del Ejército argentino durante casi dos años -de julio de 2013 a junio de 2015-, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ya pesaban sobre él las acusaciones por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, el caso cuya sentencia se promulgó hoy, y la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, un juicio todavía pendiente que comenzará en Tucumán el próximo 12 de septiembre.

En relación a las expectativas con las que la hermana del conscripto Ledo llegaría al juicio contra Milani por su desaparición, la mujer respondió: "No sé, no tenemos confianza en la justicia de este país. Si la situación del país es tan triste y la justicia actúa así, como pueblo no sé que nos queda. No podemos creer en nada ni en nadie".