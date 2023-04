Para los analistas, Mauricio Macri irá perdiendo centralidad tras su corrimiento de la carrera electoral

escuchar

CÓRDOBA.- Hace una semana el expresidente Mauricio Macri anunció en sus redes sociales que no será candidato en las elecciones de este año. Su decisión abrió un debate respecto al rol que ocupará hacia adelante y también sobre los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado. LA NACION consultó a cinco analistas que coincidieron en que al no ser parte de la oferta electoral, pierde centralidad, a la vez que su lugar en el futuro depende no solo de cómo se mueva él mismo sino de qué espacio le den los nuevos líderes de Juntos por el Cambio (JxC).

Los analistas entienden que el gesto del expresidente se explica más por la “realidad” de su posicionamiento que por su “generosidad”. Desde Poliarquía, Alejandro Catterberg, lo dice claramente: “Estuvo basado en una concepción más realista que idealista de su posicionamiento electoral, el expresidente tenía chances de ser competitivo en las internas de JxC en agosto, pero tenía escasas opciones de ganar en octubre. En un escenario de ballotage, según las últimas encuestas, solo podía triunfar si enfrentaba a Cristina Kirchner”.

Catterberg repasa que en el último año Macri había logrado recobrar la centralidad en el principal espacio opositor y que el anuncio “no cambia su posicionamiento ni su peso específico” al interior de JxC, a la vez que “distiende momentáneamente” a la fuerza en un momento “de incertidumbre y debilidad relativa, motivado por varios factores como la pérdida de un mensaje común, la disolución de la identidad, el internismo feroz y el crecimiento del voto antipolítica”.

El sociólogo Marcos Novaro observa que, a medida que pasaron los días, Macri fue modificando su actitud y pasó de “parecer autolimitarse” a aparecer viendo “qué conserva, cómo aleja el retiro”. Sostiene que, no siendo presidente de JxC ni del PRO, el anuncio es “riesgoso” por lo que cree que seguirá el “esfuerzo” por “relativizar” el renunciamiento con opiniones y con injerencias en las internas de CABA y de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta saluda a Mauricio Macri en la mesa que comparte con Patricia Bullrich en una cena de la Fundación Libertad Gerardo Viercovich

“Tal vez imagina que en esos dos distritos, los más importante, debe funcionar la lógica de la compensación y pueda influir más que antes -continúa Novaro-. Buscará que los que ganen bancas sea su gente preparándose para volver a tener el control del partido”.

El politólogo y director de Synopsis, Lucas Romero, plantea que al no liderar la oferta electoral, Macri queda “naturalmente en un lugar de staff”. Entiende que puede ser una “referencia” a la que el resto de los actores acuda, que “oriente, aporte y contribuya” al rumbo de la alianza. “Dejó el lugar de liderazgo y el lugar se lo va a dar el resto, particularmente el que triunfe”, sintetiza.

Sobre ese punto, destaca que quien gane la interna de JxC tendrá “legitimidad”, una característica que, por ejemplo, no le dio el Frente de Todos (FdT) a Alberto Fernández, quien surgió de “un acuerdo no explícitamente discutido”.

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, coincide en que no ser el candidato es una “pérdida” en términos de la figura política de Macri porque, obviamente, todas las miradas van sobre los competidores de los que -hasta ahora- ninguno fue “bendecido” por él. Ratifica que eso les da “una autonomía que no tiene Fernández, lo que es positivo en lo institucional, ya que aparecen figuras nuevas que reemplazan al expresidente”.

Para el analista, Macri sí puede tener un rol en el PRO, que es un partido “nacido a su alrededor”. La incógnita es, a su criterio, cómo se institucionalizará esa fuerza que no está habituada a primarias y que está “atravesada” por las tensiones entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Si la primaria es muy intensa después de las PASO también puede haber puntos de fuga hacia otros espacios políticos. Macri puede tener un rol en la administración de esas tensiones, como moderador”.

Nejamkis advierte que si se involucra como parte de un sector de la interna, ya no podrá jugar ese papel: “Para ser generador de acuerdos hay que estar por fuera, sobrevolar y ponerse por encima del resto”.

¿Expresidente o líder de una fuerza?

“Los políticos siempre toman determinaciones en función de su conveniencia -describe Sergio Berensztein-. Macri nunca recuperó su competitividad electoral. Empieza una etapa de aprendizaje para él mismo; hoy adentro de la alianza parece tener más capacidad de destrucción que de construcción”.

Asamblea legislativa , el presidente alberto fernandez y la vice cristina fernandez de kirchner en el recinto del congreso Ricardo Pristupluk - La Nacion

El analista coincide con Novaro en que Macri podría ser candidato en el ‘27, aunque duda de que los motivos por los que perdió competitividad electoral se borren: “Si eso se hace permanente la situación es compleja y deberá construir su postpresidencia. En la Argentina hay pocas experiencias, un rol institucional como el de los uruguayos, de custodios de la cultura cívica”. Novaro repasa que expresidentes como el español Felipe González o Barak Obama no son líderes de sus espacios e insiste en que, a lo mejor, Macri “pensó en el 2027″.

Para Catterberg el renunciamiento fortalece interna y externamente a Macri, entiende que su imagen individual puede mejorar ante la opinión pública y, dentro de JxC, consolidarse. Para el FdT, apunta que afecta principalmente a Cristina Kirchner y al kirchnerismo, que “pierden la posibilidad de darle impulso al operativo clamor” de la vicepresidenta sobre la base del enfrentamiento directo con Macri. Pero, advierte, no cambia la dinámica del enfrentamiento actual entre Cristina Kirchner y Fernández ni la de Axel Kicillof con Máximo Kirchner.