Para los economistas, hay riesgo de un mayor déficit jubilatorio

Según los especialistas, una suba de 20% incrementaría el gasto en dos puntos del PBI

La promesa hecha por Alberto Fernández de otorgar un aumento de ingresos por decreto que contribuya a reactivar la economía podría alcanzar también a las jubilaciones, que demandan hoy un desembolso anual de $3,2 billones por parte de la Anses y, junto a otras gastos sociales, explican alrededor del 60% del presupuesto total del Estado. Según cálculos del economista jefe de FIEL Juan Luis Bour, incluso sin aplicar ningún aumento adicional al régimen de movilidad, se calcula que el sistema aumentará su déficit -hoy del 3% del PBI- por arriba de 4,5% del PBI en cinco años.

"No sabemos aún a quién alcanza la promesa de aumento, pero si se intenta abarcar solo a los que cobran el mínimo o cerca del mínimo -digamos hasta 15 o 20% por arriba- alcanzaría al 70/75% de los beneficiarios. En ese escenario, cada 10% de aumento permanente de las prestaciones en relación con el PBI, implicaría un aumento del gasto equivalente a 0,6% del PBI", precisó Bour.

De acuerdo con el mecanismo que establece la ley 27.426, las jubilaciones aumentan cuatro veces por año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. Los montos se incrementan según la variación que hayan tenido la inflación y los salarios formales. Hoy cerca de la mitad de los 5,5 millones de jubilados y pensionados cobran el haber mínimo, que es de $12.037,22, y con el ajuste de diciembre se ubicará en $14.067,93.

Según estimó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), "en un escenario hipotético en el que haya una inflación de 38% promedio anual en 2020 y una caída de la actividad de 1%, la actual fórmula de movilidad generaría un crecimiento del gasto público de 0,4% del PBI, lo que suma presión a las necesidades de equilibrio fiscal". Si sobre este escenario se diera una suba extra de 20% a las jubilaciones -porcentaje que circuló ayer como una posibilidad- haría subir el gasto "en nada menos que dos puntos del PBI", sostuvo Argañaraz.

No está claro cómo se financiaría un aumento de este tipo, pero según trascendió de las conversaciones de Fernández con sindicatos, no se descarta recurrir a la emisión monetaria. Otra opción sería hacer uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que gestiona la Anses. "No habiendo otros recursos se podría pensar en eso, pero el fondo es tan ilíquido que es difícil usarlo", dijo el economista Hugo Bertín, profesor de Economía de la Seguridad Social en la Universidad Nacional de La Plata.