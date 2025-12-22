Las principales frases de Milei en su entrevista con LN+: la “traición” a Macri, la AFA y la salud de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei dejó un cúmulo de definiciones este domingo por la noche durante la entrevista que le concedió a Luis Majul para La Cornisa (LN+). A lo largo de una hora y 20 minutos, el mandatario se pronunció sobre diversas temáticas. Una de las frases que destacó por sobre otras fue sobre la tensión que se generó entre Pro y LLA por las designaciones de la AGN y una aparente “traición” al expresidente Mauricio Macri.

Milei enfrentó los cuestionamientos por avanzar con candidatos diferentes a los postulados por el Pro entre ellos, Jorge Triaca- y rechazó que esa decisión haya implicado una ruptura o una “traición” con Macri.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente hizo una breve mención a las investigaciones que pesan sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), impulsadas por la Dirección General Impositiva y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en el marco de causas que tramitan en la Justicia Penal Económica por presuntas irregularidades fiscales y tributarias. “No interfiero. Que los investigue la Justicia”, señaló.

Y remarcó: “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. El que las hace, las paga. Si se encuentra que han cometido delitos, deberán hacerse responsables. No se puede pretender estar fuera de la ley”.

Igual de breve fue al mencionar la internación de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien permanece internada en el sanatorio Otamendi tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis y recibiría el alta este lunes. “Es un problema de salud. Yo separo lo político de lo humano. Como ser humano... Nosotros respetamos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Hay cosas en las que no me meto. Yo puedo tener la opinión más aberrante en materia política, pero espero que Cristina Kirchner tenga una pronta recuperación”, expresó.

Las frases más destacadas de la entrevista a Milei

Ley de presupuesto

“Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto”.

“ Yo no voy a vetar la ley de presupuesto".

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos".

Designaciones en la AGN y tensión con el Pro

“Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política".

Es parte de cómo se maneja la lógica de la política". “No tiene que ver con ningún pacto con [Sergio] Massa tampoco. Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno".

Irregularidades en la AFA

“ No interfiero. Que los investigue la Justicia”.

“Si una persona comete un delito, tiene que pagar. El que las hace, las paga. Si se encuentra que han cometido delitos, deberán hacerse responsables. No se puede pretender estar fuera de la ley ”.

”. “Claudio Tapia está destruyendo el fútbol argentino”.

La salud de Cristina Kirchner

“Es un problema de salud. Yo separo lo político de lo humano. Como ser humano... Nosotros respetamos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Hay cosas en las que no me meto”.

“Yo puedo tener la opinión más aberrante en materia política, pero espero que Cristina Kirchner tenga una pronta recuperación”.

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA

“Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”.

"Causas abiertas puede tener cualquiera en política. El problema en todo caso es si tiene condena o no".

Vencimientos de deuda

“Nosotros vamos a pagar y no vamos a tomar más deuda. Tenemos gran parte del cash y opciones abiertas de financiamiento. Recibimos US$700.000 millones en materia de ofertas de REPO".

Cambios en el sistema de bandas

“Las bandas están para neutralizar la volatilidad. Las pusimos porque, a la luz de la historia argentina, los argentinos han enfrentado volatilidad cambiaria que ha tenido una contraparte en precios y ha generado fuertes caídas de riqueza".

Las pusimos porque, a la luz de la historia argentina, los argentinos han enfrentado volatilidad cambiaria que ha tenido una contraparte en precios y ha generado fuertes caídas de riqueza". “Las bandas dicen que puede haber volatilidad pero no de cualquier tipo”.

“Ahora las bandas van a estar alineadas con la inflación. Si llegáramos a inflación cero, se abrirían mucho más. La idea es ir a un esquema que otorgue flexibilidad y mantenerlas en términos reales".

Acumulación de reservas

“Somos el Gobierno que más dólares compró en la historia. Adquirimos más de US$30.000 millones. En condiciones normales de presión y temperatura, dada cómo está la economía hoy, las reservas podrían crecer entre US$10.000 millones y US$17.000 millones”.

Inflación

“Nosotros creemos que junio y agosto del año que viene la inflación va a empezar con 0”.

Reforma laboral

“La modernización no le quita derechos a nadie, se los otorga. Hasta hay incentivos para las empresas como reducción de impuestos y devolución anticipada de IVA. Es importante a efectos de la caja".

Su futuro en la política