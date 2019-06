El día que Patricia Bullrich le predijo a De La Rúa que Chacho Álvarez renunciaría 03:31

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 23:03

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , estuvo en Terapia de noticias , el programa que se emite por LN+ , y allí habló acerca de la incorporación de Miguel Pichetto al bloque de Cambiemos, de quien destacó su "blindaje emocional".

En medio de la entrevista, el periodista Pablo Sirvén recordó que esta no es la primera vez en la historia argentina que un peronista acompaña a un político que no pertenece a ese partido en una fórmula presidencial. Entonces, se remitió a la Alianza y a la dupla que formaron Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Álvarez, gestión de la que participó la ministra.

"¿Qué falló en esa combinación? ¿Por qué no funcionó?", le consultó Sirvén. "Me parece que no funcionó porque Álvarez tuvo una posición muy repentina de abandono de algo que se había construido. Cuando uno es parte de un proyecto tiene que ser muy firme para llevar ese proyecto adelante y no abandonar el barco a los seis meses", respondió.

"Uno liga cachetadas cuando está en el gobierno y a 'Chacho' eso no le gustaba", dijo. La funcionaria recordó un 16 de julio en el que los empleados de Télam fueron a la casa del entonces vicepresidente. "Me acuerdo ese día como si fuera hoy, por primera vez un presidente iba a festejar el Día del Penitenciario. Yo era secretaria de Política Criminal, lo llevaba al Presidente en el helicóptero y le dije: 'Álvarez se va a ir'. [De la Rúa] me miró como diciendo: 'Esta está loca de la cabeza'".

Según Bullrich, ella lo supo al ver la cara de "Chacho" por el impacto que tuvo para él pasar "de la popularidad, de ir en colectivo, viajar en subte y que todo el mundo lo abrace y lo bese, a tener de golpe a gente diciéndole cualquier cosa abajo de su casa. Creía que su único activo era la imagen y no la construcción de una política y un cambio en el país", disparó. "Si uno no tiene blindaje emocional en esta tarea no te la bancás". En este sentido, reconoció que esto no sucederá con Pichetto porque tiene un "blindaje emocional" distinto.

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal