Paritaria del Sindicato de Comercio: se reactiva la negociación y evalúan un “acuerdo corto” superior a 30%

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) activaron de manera informal las negociaciones para avanzar con el acuerdo salarial del período 2023-2024. La paritaria del año pasado, después de varios reajustes, se cerró en un 101 por ciento anual, elevando el sueldo básico de la actividad en $182.700.

En un escenario volátil y de alta inflación, el Sindicato de Empleados de Comercio, que es liderado por Armando Cavalieri desde 1986, sugirió la semana pasada avanzar con “un acuerdo corto, de entre cuatro y seis meses”, según deslizaron fuentes al tanto de la negociación a LA NACION. Alineado con la gestión de Sergio Massa, el jefe sindical aceptaría la pauta salarial de referencia que trazó el ministro de Economía que oscila entre el 60 y el 70% anual. Es decir, Cavalieri estaría dispuesto a convalidar las proyecciones oficiales, aunque por menos tiempo , según comentaron en su entorno. De todos modos, en el gremio ven difícil que el trato se alcance esta semana. “Todavía está verde”, dijo una fuente inobjetable que participó de la primera charla informal.

El Sindicato de Empleados de Comercio es el gremio más numeroso del país, con más de un millón de afiliados. Además, su paritaria suele ser una pauta de referencia para otros sectores.

Durante el primer trimestre del año no hubo grandes definiciones en el mapa de las paritarias sobre todo por la incertidumbre inflacionaria. Massa no logró imponer el 30% de aumento semestral como referencia ya que los precios no frenaron su camino ascendente, pese a su pronóstico. Esta situación dificultó las negociaciones. El único gremio que siguió al pie de la letra las señales del ministro fue la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que acordó un 30% de suba por seis meses con revisión en julio. El caso de la UTA, de todos modos, es una excepción porque es un sector que depende directamente de los subsidios que reparte el Estado.

Una de las paritarias que alteró las proyecciones fue la de la Asociación Bancaria (AB). Con la novedad de que se trata de la primera paritaria en incluir un bono especial que compensa los descuentos derivados del impuesto a las ganancias, la AB y las cámaras empresarias que agrupan a las entidades financieras acordaron hoy un aumento salarial de 32,5% por cinco meses.

El pago que compensa los descuentos del tributo se pagará por única vez y los montos van desde los 50.000 a los 450.000 pesos, según la categoría. Será una suma no remunerativa que se efectivizará en dos cuotas: la primera en mayo y la restante en septiembre, según informó el gremio. El bono de Ganancias, como lo denomina el gremio, tanto las cámaras empresarias como el Ministerio de Trabajo lo categorizan como un bono de compensación por trabajo en pandemia. Ya hay otros sectores que imitaron el pedido. Lo plantearon Luz y Fuerza y los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt).

Otra de las negociaciones salariales que está en curso, y también lejos de un acuerdo, es la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que también busca un acuerdo a corto plazo por encima de las proyecciones oficiales.

