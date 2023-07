Paro de transporte: la Ciudad desmintió al Gobierno y aseguró que no fueron convocados a las negociaciones

escuchar

Tras las críticas del ministro de Economía, Sergio Massa, que cuestionó al gobierno porteño durante la conferencia de prensa en la que se anunció que se levantaba el paro de Transporte, la administración de la Ciudad salió al cruce de los dichos del también precandidato a presidente y aseguró que no fueron convocados.

Massa encabezó esta tarde la reunión en el Palacio de Hacienda con la participación de los ministros de Transporte, Diego Giuliano, de Trabajo, Raquel Kismer “Kelly” Olmos, y el de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, junto a dirigentes sindicales y los representantes de las cámaras de empresas de transporte.

En ese contexto, se quejó de que no estuviese presente la Secretaria de Transporte y Obras Públicas de Buenos Aires, Manuela López Menéndez y pidió al Gobierno de la ciudad que asuma la parte de su responsabilidad y se siente a la mesa de discusión para que “entre todos logremos que esto no vuelva a pasar”.

Minutos más tarde, la funcionaria porteña le respondió al precandidato a presidente oficialista y aseguró: “No fuimos convocados a ninguna reunión ni hoy ni en los días previos por el paro que hubo hoy”.

López Menéndez luego detalló: “La Ciudad ya se hace cargo de gran parte de los subsidios al transporte. Por un lado, el subsidio a los subtes, que fueron traspasados en 2012, y por otro, el de los colectivos que tienen origen y destino dentro de la Ciudad (32 líneas con origen destino en CABA), que se cubren desde 2019 (solo representan el 10% del total de líneas que circulan en AMBA) y para las cuales se aportó en lo que va del año $14.400 millones de pesos”.

A través de Twitter, la Secretaria porteña sumó: “ Tenemos voluntad de diálogo y lo hemos demostrado cada vez que nos convocaron porque lo único que nos importa es que las millones de personas que se mueven en el AMBA lo hagan cada vez mejor ”.

“La Ciudad hace sus aportes para ayudar a sostener el transporte público en el área metropolitana, que en este momento de crisis es tan necesario cuidar. Lo que pasó afectó a millones de argentinos. A los colectivos tenemos que protegerlos trabajando y sin chicanas”, cerró.

El levantamiento del paro

Massa anunció hoy el levantamiento desde las 17.30 de la medida de fuerza que afectaba al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó que el lunes se conformará “una mesa de diálogo” para resolver los problemas que tiene el sector.

En conferencia de prensa, Massa recordó que “el gobierno nacional hace un esfuerzo enorme para sostener el servicio de transporte público de pasajeros”, que estimó en $500.000 millones este año, y lamentó la ausencia del gobierno porteño en la mesa de negociaciones.

“Es un día muy triste, en el que fueron afectados cuatro millones de usuarios o 10 millones de viajes, y por una discusión de una parte del subsidio que no tiene que ver con los salarios de los trabajadores”, remarcó.

Según el ministro, se trató de “una situación no habitual, estamos acostumbrados al diálogo y el consenso, tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, eso no lo podemos permitir”.

“Cuando administramos recursos públicos, como la transferencia de subsidios a empresas, todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad, y la retención de dinero del Estado que es de los trabajadores puede constituir un delito”, advirtió el también precandidato presidencial del oficialismo.

Además, reiteró: “No nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión; se tienen que dar en un marco de diálogo”.

“Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y Estado; tenemos que trabajar juntos, empresarios, trabajadores y el Estado; lo que está mal lo vayamos corrigiendo, lo que podamos resolver lo hagamos y lo que no podamos lo digamos”, concluyó.

