Sergio Massa, duro contra los empresarios del transporte por el paro de colectivos: “Son parásitos del Estado que nos pretenden extorsionar”

El ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, se refirió este mediodía al paro de colectivos que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante desde la madrugada a nivel nacional. En ese marco, responsabilizó a los empresarios por la medida de fuerza y afirmó: “A los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos: no les tenemos miedo”.

Sergio Massa habla sobre el paro de transporte: "No es una Argentina fácil la que nos toca"

“Quiero referirme a algo que les tocó vivir hoy a muchos de ustedes, que es un paro extraño, porque es un paro al que convocaron o forzaron empresarios”, sostuvo Massa en un acto oficial donde estuvo acompañado por otros ministros y funcionarios del gobierno nacional y de la Provincia. Luego, argumentó: “El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle”.

Con relación a los motivos detrás de la situación planteada, analizó: “En realidad no están discutiendo el salario de los trabajadores, porque estaban acordados en paritaria y se depositaron. Tampoco la tarifa, porque no les importa la tarifa. Miren, cada vez que pasan la SUBE, de cada $100 que pagan, $80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE, porque nosotros queremos que la plata vaya derecho al trabajador y no que la intermedie el empresario ¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden?”.

A continuación, dividió a los empresarios en dos clases y cargó contra aquellos a los que consideró “parásitos del Estado”. “Miren, acá hay dos grupos empresarios. Un señor Faija y un señor Zbikoski -al que le dicen el amarillo, pregúntense por qué- que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compras de carrocerías, porque fabrican carrorecerías; para discutir el mark up empresario. Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad”, señaló y remató: “Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que corren para pagar sueldos, que arriesgan y apuestan, pero a los que son parásitos del Estado que pretenden extorsionar les decimos: no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar”.

Después, le hizo una solicitud a su auditorio: “Quiero pedirles que a cada vecina, vecino y compañero les digan que ahí están el Estado, el Ministerio de Transporte, el gobernador y el ministro de Economía defendiendo el derecho de cada trabajador y de cada vecino a viajar, pero también defendiendo la plata del Estado. Soñamos con empresarios argentinos exitosos, pero también con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando empiecen a rendir examen a la hora de mostrar sus resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera, porque en definitiva también ahí hay dos modelos de país: el de desarrollo con inclusión y el de cuatro vivos que le roban al Estado y se la quieren llevar afuera. Nacimos acá, crecimos acá, nos vamos a morir acá, amamos nuestra patria, nuestra bandera y defendemos a nuestra gente”.

El líder del Frente Renovador hizo las declaraciones en el marco de un acto de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en San Fernando con motivo de la ampliación de la Planta Depuradora Norte, donde estuvo acompañado por su esposa y titular de la empresa, Malena Galmarini, y los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini.

Tras la alocución de Massa, la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, publicó una seguidilla de tuits en los que reiteró los argumentos esgrimidos por el Gobieron desde la mañana con relación al paro de colectivos.

“Un gobierno que no gobierna”

Contrariamente, fueron numerosos los referentes de la oposición que responsabilziaron al Gobierno por el paro de 24 horas ratificado por UTA y se solidarizaron con los usuarios afectados.

“Es una barbaridad que le jode la vida a la gente. Millones de personas hoy perdieron el día de trabajo por un grupo que decidió pelearse con el gobierno nacional usando a los pasajeros como rehenes. Yo entiendo las dificultades económicas y la responsabilidad de un gobierno que hace mucho que no gobierna, pero un paro así es desproporcionado y la única víctima es la gente”, cuestionó el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, la también precandidata a presidenta Patricia Bullrich planteó: “Otra vez los trabajadores rehenes de un conflicto entre las empresas, el Gobierno y los sindicatos, sin nadie que ponga orden. Conmigo, esto se acaba”.

Además se expidió al respecto el radical Martín Lousteau, quien sostuvo: “Un paro de colectivos que paraliza la vida de todos, le complica la vida a miles de personas que no pueden ir a trabajar y chicos que pierden días de clases. Entendemos los reclamos, pero no podemos seguir siendo rehenes de un grupo y de la inoperancia del Gobierno. Este gobierno tiene que dedicarse más a gobernar y menos a la campaña”.

En tanto, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, manifestó: “Presidente Alberto Fernández: el caos de transporte de hoy es responsabilidad del Estado nacional. O sea de usted, por si no lo sabía. El Estado tiene la función de cuidar a los argentinos, no la de complicarles la vida. Pónganse al frente, llame a sus ministros y destrabe los conflictos. Gestione, Presidente. Hoy hay miles de argentinos que pierden el presentismo porque la Nación no los cuida”.

