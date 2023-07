¿A qué hora se levanta el paro de colectivos?

escuchar

Este viernes, luego de más de 17 horas de paro, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que la medida de fuerza llevada adelante por la UTA llegaría a su fin. Así, informó que el paro de colectivos terminaba a las 17.30 y que, a partir de ahí, se normalizaba el servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, había anunciado un paro nacional de colectivos este viernes 7 de julio que afectó los servicios de corta y media distancia en determinadas regiones del país. La entidad buscaba que las empresas del sector “cumplan la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte”, que fijó los salarios de los choferes para el interior y en el AMBA.

No obstante, el ministro de economía, Sergio Massa, anunció hoy el levantamiento de la medida de fuerza a partir de las 17.30. “Desgraciadamente, tendría que estar el ministro y el secretario de Transporte porque el sistema involucra a cuatro millones de pasajeros del AMBA de capital y provincia. El Gobierno Nacional hace un esfuerzo enorme de más de 500.000.000 de pesos este año en sostener el sistema público de pasajeros”, introdujo el ministro de Economía y agregó: “Nos hubiese gustado que la ciudad esté en la mesa y ponga el cuerpo, haga inversión y cuide el bolsillo de los vecinos y vecinas de la capital y Gran Buenos Aires”.

Luego de agradecerle a Roberto Fernández y los presidentes de las cámaras por aceptar la convocatoria, Massa manifestó: “Para nosotros hoy es un día muy triste porque hablábamos de 4 millones de usuarios o 10 millones de viajes, y por una discusión respecto de una parte del subsidio, que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque el salario el Estado los depositó a partir de una resolución conjunta en tiempo y forma a las empresas, (no hubo servicio)”.

No obstante, el ministro expresó su pesar por el paro que duró 17 horas y afectó a millones de pasajeros en distintos puntos del país. “Cuatro millones de personas perdieron presentismo, perdieron el turno en alguna sala de salud; dejaron de ir al médico; de visitar a un familiar; o, peor aún, tuvieron que pagar Uber; o tomar el tren, estresando el sistema de trenes; caminar 30 o 40 cuadras. Me parece que todo eso se da por una situación que para nosotros no es la habitual. Nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a buscar consenso y a tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo. No desde la extorsión, no con un revolver en la mesa, no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores”, indicó.

“Se los transmití con la misma franqueza y sinceridad a los representantes de los empresarios, porque además a veces se da una situación injusta que es la discusión en que somos funcionarios, caras conocidas, tenemos que rendir cuentas y algunos que toman decisiones que lastiman a la gente son caras desconocidas”, expresó Sergio Massa en la conferencia de prensa.

Por último, Sergio Massa dio la noticia del levantamiento de la medida de fuerza. “Quiero contarle a la gente a que partir de las 17.30 se levanta la medida de fuerza, que además el acta paritaria pendiente ha sido firmada, que además las resoluciones que de alguna manera van a garantizar y blindar el funcionamiento a partir de esa hora de parte del Ministerio de Transporte y que desde el lunes va a haber una mesa tendida para buscar solución las empresas de transporte”, concluyó en una conferencia de prensa que se dio este viernes a las 17 en el Ministerio de Economía.

