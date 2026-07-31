El Gobierno advirtió que la reforma laboral obliga a los gremios docentes a garantizar una “cobertura mínima”

El Ministerio de Capital Humano advirtió este viernes que, ante la vigencia de la reforma laboral que establece a la educación como “servicio esencial”, el gremio Ctera deberá garantizar el lunes próximo una “cobertura mínima del 75%” de la prestación habitual en las aulas.

La cartera que conduce Sandra Pettovello se expresó en estos términos después de que el gremio convocara a un paro nacional para el lunes próximo por reclamos salariales.

El comunicado de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que “ante la convocatoria anunciada por Ctera a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto, se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”.

En el comunicado, el organismo indicó que “el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa”.

Esa norma “asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”.

Pettovello junto a Milei (Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

“El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, advirtió Capital Humano.

La cartera que conduce Pettovello reafirmó así su “compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”.

El paro de Ctera

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó el miércoles último a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto, fecha en que reiniciarán las clases en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires después de las vacaciones de invierno.

“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, expresó en un comunicado el gremio que conduce Sonia Alesso.

Sonia Alesso Archivo

Consultadas sobre el anuncio de la Ctera, fuentes de Capital Humano habían señalado que “respecto a la supuesta falta de convocatoria para la comisión por salario docente mínimo garantizado denunciada por Alesso, tal información es absolutamente falsa y malintencionada”.

“Fue la misma Alesso la que promovió, sin ningún fundamento y con clara intencionalidad política, una acción judicial contra el decreto 341/2025 que estableció que la cuestión salarial docente es propia del ámbito y competencia de las provincias, quienes resultan empleadoras de los docentes”, sostuvieron.