Paro docente: las clases no comenzarían en marzo por un reclamo salarial de FEB a Kicillof

LA PLATA.-La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió en Congreso extraordinario que las clases en la provincia de Buenos Aires no comiencen el 2 de marzo “tras considerar insuficiente” la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof.

De este modo se rompería el Frente Gremial docente, donde la FEB es socio mayoritario junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), que responde a Roberto Baradel y que ya aceptó la propuesta.

FEB va a paro en el inicio de clases

En caso de no encontrar una solución será el primero de los seis años de gobierno de Axel Kicillof en que el ciclo lectivo comienza con un paro masivo.

Bajo el paraguas de la emergencia económica ya declarada por la Legislatura, el gobierno bonaerense busca que la crisis por los recursos que dejó de recibir de Nación – más de 13 billones de pesos- no impacte de lleno en su vínculo con el frente gremial.

Esta noticia inquieta al gobierno que ya acordó con los trabajadores estatales, los agrupados en la Ley 10430, los regidos por leyes especiales y por la mayoría de los docentes. La amenaza de la FEB supone una posible ruptura del Frente de Unidad Docente, que fue mayormente acuerdista con Kicillof, ante la alianza estratégica con Roberto Baradel (Suteba, CTA).

El 5 de febrero se retomó la negociación paritaria, que hasta ahora supone un alza de cuatro por ciento para el sector. La FEB rechazó la propuesta por considerarla “insuficiente” y espera una mejora, aunque no hay fecha de una próxima reunión.

En tanto, desde el gobierno de Kicillof informaron que “en un marco de emergencia económica provocada por las políticas del gobierno nacional, y haciendo una mejora sustancial respecto de su anterior oferta”, se acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia el nuevo aumento salarial.

“La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo”, indicaron también.

Asimismo advirtieron del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”.

Noticia en desarrollo