PASO: los gobernadores del Norte no insistirán con el reclamo para suspender las primarias y creen que el cambio lo impondrá la pandemia

Hubo un reclamo más tibio en la reunión reciente, en Catamarca. Ya no los habrá en la próxima, prevista para el próximo 16 de abril, en Misiones; ni en la de mayo, en Santiago de Estero, adelantan los detractores de las PASO. Los diez gobernadores del Norte grande, que desde hace meses vienen reclamando al presidente Alberto Fernández la suspensión de las primarias previstas para agosto, ratificadas la semana pasada por el Ministerio del Interior, tomaron la decisión de no insistir en el planteo. Dejarán, en todo caso, que sea la eventual y temida segunda ola del coronavirus la que termine suspendiendo una cita electoral que, a todas luces, no pretenden afrontar.

“Ya dijimos lo que teníamos que decir, que creemos que las PASO son una encuesta cara. No vamos a volver con eso”, coincidieron ante LA NACION dos de los mandatarios integrantes de la confluencia, que por estas semanas preside el chaqueño Jorge Milton Capitanich. “Estamos logrando muchas cosas, nos conviene seguir así”, afirmó uno de ellos, contento por las promesas de obras públicas y exenciones impositivas (baja de cargas patronales) anunciadas para la región por el Presidente la semana pasada y publicadas hoy en el Boletín Oficial, luego de reunirse con los mandatarios en tierras catamarqueñas.

“Va a depender todo de la pandemia, no podemos hacer mucho más”, especularon cerca de otro de los mandatarios provinciales, atentos a la suba de casos que ya obliga al Gobierno a tomar drásticas medidas de nuevas restricciones.

Desde el Gobierno ratifican que, hasta hoy, el cronograma previsto sigue vigente, con el comienzo de la campaña electoral el 19 de junio y las PASO el 8 de agosto. Hoy, además, se hizo público el convenio entre el Gobierno y el Correo Argentino para la realización de las elecciones, que abarca las PASO y las generales de octubre y es por un monto total de $5500 millones. Aparece también en el Boletín Oficial, firmado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

La justicia electoral sigue adelante con el cronograma que anunció y que establece que las paso serán el 8 de agosto próximo Archivo

No hay intención en el bloque del Frente de Todos que encabeza Máximo Kirchner de “acelerar” el tratamiento legislativo de la suspensión de las primarias, mientras la oposición reitera que no está de acuerdo con “cambiar las reglas en un año electoral”. Esto, más allá de que los dos gobernadores radicales del Norte grande (Gustavo Valdés, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy) verían con agrado la suspensión de las elecciones primarias, al igual que Capitanich y el resto de los mandatarios: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Manzur (Tucumán), el “armador en las sombras” del grupo y principal nexo con la Casa Rosada.

Mientras tanto, en la justicia electoral siguen adelante con el cronograma que anunció la Cámara Nacional Electoral para hacer las PASO el 8 de agosto, pero advierten sobre complicaciones. Esperan respuesta al pedido de vacunación de los funcionarios judiciales a cargo del operativo electoral. Y hay preocupación, además, por las miles de autoridades de mesa que, por ley, deben presentarse para controlar las elecciones y que, si no avanza el proceso de vacunación, podrían negarse.