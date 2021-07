Patricia Bullrich, a Alberto Fernández: “Decile a Castillo las mismas cosas que me dijeron a mí sobre el servicio cívico voluntario”

Corría 2019 y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era blanco de las críticas por la idea de crear el servicio cívico voluntario, para formar a jóvenes entre 16 y 20 años en “valores democráticos y republicanos”. Sus detractores consideraban que esa política se equiparaba con el servicio militar o “la colimba”, mientras que ella aclaraba que el personal de Gendarmería que impartiría el curso iba a estar desarmado.

Ahora, Bullrich volvió a reivindicar aquella idea, luego de que el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciara en su discurso inaugural al mando del Ejecutivo que los jóvenes que no estudien, ni trabajen, deberán acudir al servicio militar.

Como el Presidente le dio un espaldarazo al maestro rural, por llegar a Perú para su asunción, Bullrich le habló al primer mandatario argentino, y lo desafió. “Alberto Fernández, decile las mismas cosas al presidente de Perú que me dijeron a mí sobre el servicio cívico voluntario en varones”, lo instó la líder de PRO -en Radio La Red-, y destacó el carácter “voluntario” de la política que implementó cuando estuvo al mando de la cartera de Seguridad.

“Nosotros llevamos adelante el servicio cívico voluntario en varones, y nuestro objetivo, si éramos reelectos, era hacerlo para los 800.000 nini, los que ni estudiaban, ni trabajaban. El servicio militar directo no, el servicio militar voluntario en valores, como veníamos planteando nosotros, sí”, dijo Bullrich, quien consideró que esta última instancia “es la manera de darle a los jóvenes una posibilidad de tener los elementos básicos para volver al trabajo, levantarse a horario, aprender un oficio y tener una disciplina”.

En ese sentido, insistió, en palabras a los miembros de la coalición gobernante: “Ahora quiero escuchar a los que tanto han defendido al presidente de Perú, a ver si defienden también sus políticas. No solamente lo defiendan porque dice estar de un lado del hemisferio político”.

Durante su toma de mando, Castillo anunció, además, que los delincuentes extranjeros tendrían 72 horas para salir de Perú, y Bullrich también se refirió a ello. “Por supuesto que estamos de acuerdo en que cuando vienen delincuentes extranjeros, no puede entrar al país; y cuando cometen un delito en la Argentina, hay que echarlos lo antes posible. Lo hicimos cuando fuimos gobierno”, manifestó.

Dardos para Stolbizer: “Fuiste parte de un peronismo que terminó con el kirchnerismo”

Ya inmiscuida en cuestiones electorales, la presidenta de PRO la chicaneó a la líder de GEN, Margarita Stolbizer, luego de que se mostrara sorprendida por compartir boleta con el exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino.

“Cariglino venía trabajando, y Margarita Stolbizer, no. Margarita Stolbizer ha formado parte de una rama peronista con [Sergio] Massa y una serie de gente; entonces ponerse a decir ‘fulano sí, mengano no”, cuando has tenido experiencias y convivencias con grupos peronistas, no es bueno. Acá hay que venir a construir”, apuntó Bullrich, que machacó: “No seamos hipócritas, porque estuvo Cariglino y no estuvo Margarita, se está sumando ahora. Me parece bien que se sume, pero seguir con una vara ética sobre Cariglino cuando vos fuiste parte de un peronismo que terminó con el kirchnerismo no me parece adecuado”.

Para evitar generar más resquemores entre los socios del principal espacio opositor, Bullrich junto a Maximiliano Ferraro -de la Coalición Cívica-Ari-, a Alfredo Cornejo -de la Unión Cívica Radical- y a Miguel Ángel Pichetto -que comanda la pata peronista de JxC- trabajan en la creación de un código de ética que establezca pautas de conducta para los candidatos del espacio, mientras se dirimen las internas. “Nuestra fuerza es una fuerza ética, que tiene valores, que no cree que en la lucha por el poder vale todo”, comentó la exministra.

Los polémicos tuits de Sabrina Ajmechet: “Son con ironía”

Tras la polémica en redes que causaron los viejos tuits de la historiadora Sabrina Ajmechet, en cuanto a la islas Malvinas y a la comunidad judía -que también generaron incomodidad en las filas de Juntos por el Cambio (JxC)-; Bullrich, que es su jefa política, descartó que vayan a deponer su candidatura, en el séptimo lugar de la lista que encabeza María Eugenia Vidal.

Patricia Bullrich junto a Sabrina Ajmechet

“Es una persona que trabajó siempre como historiadora, nunca habían tenido una repercusión sus tuits, y son todos en un sentido de la ironía”, la justificó la exministra. “Vos sacás el contexto de cómo ella contesta a un tuit y queda una frase, lo peor que podés hacer de alguien que escribió en el año 2012 sobre una situación concreta es descentralizar”, agregó.

Por otra parte, señaló que le gustaría que la gente conozca mejor a la ahora candidata de JxC porque tiene “una enorme brillantez” y consideró que Ajmechet es blanco del “patrullaje ideológico”.

