“No podemos importar noruegos”, la respuesta de Facundo Manes a Margarita Stolbizer

Facundo Manes, precandidato a diputado por Juntos en la provincia de Buenos Aires, dijo, en diálogo con LN+, que “ningún político va a dar trabajo”. Sobre ese punto, profundizó: “Tenemos que dejar de mentirnos y hacer un plan de país basado en lo más urgente que es el desarrollo humano: la innovación y la creatividad”.

Además, ante las críticas que recibió de Victoria Tolosa Paz y Cristian Ritondo, respondió: “La Argentina está demasiado estresada como para que los candidatos nos critiquemos. Yo no voy a criticar a nadie”.

Manes también fue consultado por la crítica que le hizo Margarita Stolbizer, quien se mostró sorprendida por la presencia del exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en la lista. “Es una alianza con Joaquín de la Torre, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos, la renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento”, dijo, con ironía.

En otro tramo de la entrevista, este médico especializado en neurociencia contó que tiene “dos pasiones: el cerebro y la Argentina”. Y reflexionó: “La educación fue lo que me cambió, yo no nací en una elite, pero la educación me dio la autoestima para cumplir mis sueños”.

Además, señaló que, antes de esta oportunidad, “tuvo muchas ofertas de todos los sectores, pero decía que no por que no entendía para qué, pensé que era parte de una boleta o una propuesta electoral”.

“No estoy destinado a que la gente me vote”, dijo. Y explicó que su decisión de postularse se debe a que “hay dolor y los médicos se dedican a acompañar el dolor y ayudar a sanar”. Siguiendo con esa reflexión, lanzó: “La Argentina está enferma. Tenemos un país que involuciona y no tiene futuro, pero somos resilientes”.

“Es un país frágil, había que reconstruir a la Argentina antes de la pandemia, imaginate ahora”, señaló Manes. Y resaltó: “Hay que recuperar el sentido común”.

“Estamos frente a la crisis de mayor dimensión de la historia, es la mayor crisis de salud de la historia moderna”, dijo y añadió que a eso se les suma la crisis económica y educativa. Sobre ese punto, proyectó que el impacto durará décadas. “Es hora de calmarnos y de decir que estamos mal. Estábamos mal antes de la pandemia, pero nadie puede tirar la primera piedra, hay que ser humilde”.

Siguiendo este punto, el precandidato puso el eje sobre el deterioro a la salud mental generado por la pandemia, y lanzó: “El impacto psicológico va a durar más que la pandemia”. “Nadie habla de salud mental, y la salud es una sola. Tanto como hablamos de vacunación, tenemos que hablar de salud mental”.

Tal como puntualizó Manes, su objetivo es “unir a los argentinos en base a un proyecto de país que hoy no tenemos” y “vamos a abordar el delito, pero también sus causas: la malnutrición, la marginalidad, la falta de oportunidades y la salud mental”.

LA NACION