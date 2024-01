escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó este miércoles contra la CGT por el paro del próximo miércoles 24 de enero y también criticó la decisión de la Cámara del Trabajo que dejó sin efecto todas las reformas laborales que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente, Javier Milei. “La Cámara defiende intereses particulares”, afirmó Bullrich y también cargó contra la CGT por “haber estado cuatro años bajo la cama en el gobierno de Alberto Fernández”.

“Fui ministra de Trabajo en el año 2000 y ya la Cámara de Trabajo era insoportable. Lo único que había era defensas de intereses particulares. Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista. Siempre”, subrayó Bullrich al recordar su época como funcionaria del gobierno de la Alianza liderado por Fernando De la Rúa.

Para la actual ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei y también titular de la misma cartera durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara laboral “nunca fue una verdadera Justicia transaccional, donde las cosas se analizan con objetividad, es algo que está totalmente tomado”.

La presidenta de Pro, que ya anunció que dejará su cargo tras la elección interna del partido del próximo 17 de marzo, sostuvo que “no es lógica” la huelga que decidió la principal central sindical de la Argentina. “El 24 [de enero] va a ser un mes y 14 días después de haber comenzado el Gobierno”.

“El país necesita trabajar, ordenarse, está harto de la presión de las minorías, que podrán ser ruidosas e intensas, pero que vuelven a llamar a un paro general después de haber estado cuatro años bajo la cama, bajo la alfombra en el gobierno de Alberto Fernández”, remarcó Bullrich en el programa A Dos Voces, en el canal TN.

Para la ministra, “las acciones no tienen que ver con el objetivo, ni con la situación que padecen los trabajadores, sino con que no gobiernan ellos”. “Basta de extorsión a la gobernabilidad. No puede seguir extorsionada la gobernabilidad. O gobiernan ellos o empiezan a generar un sistemático desgaste con marchas, paros”, expresó.

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio defendió el DNU que dictó el mandatario: “[Con el DNU] se termina un sistema que es pésimo para las empresas en la Argentina, sobre todo para las más chicas, que es el sistema de multas absolutamente fuera de lugar que destruyen empresas todos los santos días”. Bullrich se dirigió a los críticos del DNU, sobre todo de la parte referida a la reforma laboral. “¿Cuál es la crítica de fondo? ¿Cuáles son los derechos que se tocan? No los veo. La Argentina se debate entre tener más capacidad para que los individuos definan su vida en libertad y estar presos”, dijo.

La ministra, por otra parte, lamentó la escasa colaboración de los gobiernos de Colombia y Venezuela en relación a la presunta célula terrorista que su cartera afirmó que neutralizó. “Necesitamos colaboración, sobre todo de dos países que están reacios a este tipo de colaboración con nuestras fuerzas de seguridad, que son Venezuela y Colombia”, puntualizó. Cancillería decidió no enviar embajador a Venezuela y la relación entre Gustavo Petro, el presidente colombiano, y Milei es mala. Petro no asistió a la asunción del mandatario argentino, con quien intercambió duros cruces por redes sociales y medios de comunicación.

Bullrich evitó dar más información sobre este tema, se limitó a decir que “la investigación está bajo secreto de sumario” y no confirmó que la nacionalidad de origen los tres detenidos sea perteneciente a Siria, aunque sí precisó que cuentan los tres con doble pasaporte colombiano y venezolano.

La ministra de Seguridad, por último, se refirió a un tema espinoso, como es el de las fuerzas federales en territorio bonaerense. Bullrich aseguró haber hablado con su homólogo bonaerense, Javier Alonso: “Hemos quedado en replantear el sistema de las fuerzas federales en seguridad ciudadana”. En esa línea, deslizó que la intención es removerlas del patrullaje, ya que su intención es que “se concentren en las tareas de delito complejo”.

“Estamos trabajando en una mesa conjunta la provincia de Buenos Aires con la Nación. Es posible que integremos a la ciudad de Buenos Aires también. Estamos en una mesa de trabajo y vamos a replantear un sistema mas inteligente para todos”, sostuvo y afirmó que “va a haber novedades”.

LA NACION