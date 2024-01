escuchar

En las últimas horas del segundo día del año se conoció a través del Ministerio de Seguridad que tres ciudadanos extranjeros quedaron detenidos en el país como posibles integrantes de una célula terrorista. En tanto, este miércoles por la mañana, la ministra Patricia Bullrich dio más detalles sobre las aprehensiones y también reveló cómo fue que surgió la sospecha sobre estas personas mayores de edad que fueron arrestadas en distintos puntos del AMBA.

La ministra aseguró que en la Casa Rosada estaban “muy atentos” por la realización en el país de los Juegos Macabeos Panamericanos, que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires, terminan mañana y nuclean a 4200 atletas judíos, como así también por la coincidencia de esto con la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado. Según contó Bullrich, el presidente Javier Milei les pidió “atención especial”.

“A partir de ahí se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos, tanto de Estados Unidos, de Israel, como una información que recibió un miembro de la Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”, indicó Bullrich, que también dijo que la Dirección de Investigaciones Federales -donde está el área de antiterrorismo de la Policía Federal- le remitió la información a la jueza María Servini, que judicializó el tema y se puso al frente de la investigación.

En las detenciones actuó la Policía Federal

La dirigente de Pro plegada a la gestión libertaria indicó que sabían que estas tres personas podían entrar a la Argentina por la terminal aérea de Ezeiza, por Aeroparque y por el Aeropuerto de San Fernando, y que tenían distintos momentos de llegada. “Hicimos una evaluación de distintos vuelos, si bien teníamos la aproximación no queríamos que fuese una coartada. Así que estuvimos atentos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), su jefe, Delitos Complejos y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, trabajando sobre los perfiles e intercambiando información con las agencias”, marcó.

De momento Bullrich plasmó que los detenidos están vinculados y siguió: “[Los tres] estaban a la espera de un paquete que venía vía los sistemas de delivery desde Yemen, era un llamado de atención fuerte”. Esa encomienda, de 35 kilos, está bajo análisis e iba a ser recibida en uno de los domicilios donde se alojarían los investigados.

La ministra dijo además que había un dato extra que los preocupaba: que el cuarto de hotel que tenían alquilado los tres está localizado a dos cuadras de la Embajada de Israel.

Se revisaron las pertenencias y se encontró una bandera Siria

“A partir de ahí, y de toda la información que tuvimos, la jueza Servini y el secretario del juzgado [Sebastián Martínez] decidieron una operación en conjunto con las fuerzas, de detención y averiguación. Ahora está todo bajo secreto de sumario y no vamos a dar los nombres”, aclaró Bullrich. Después explicó que no iba a revelar las identidades de estos detenidos porque no saben si son verdaderas y porque una de estas personas ya tenía “otras entradas a la Argentina con pasaportes de nacionalidad distinta a la que utilizó en esta oportunidad”.

Tras ello aseveró que se está intercambiando información con otras agencias internacionales para determinar los datos fehacientes de estas personas y el objetivo de la llegada al país. “Los tres fueron detenidos en lugares distintos para analizar sus movimientos. Así que ahora hay una investigación, veremos si efectivamente es una célula que venía a la Argentina o si tiene otra connotación”, sostuvo. Según el parte oficial, las aprehensiones se dieron en el Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Colombia; en el microcentro y en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Por último, la funcionaria indicó que ninguno de los tres apresados tenía pedido de captura internacional previo, pero volvió sobre el hecho de que todavía no están determinadas las identidades de los hombres. “Si una persona tiene un pasaporte sirio, uno colombiano, uno venezolano, entra con distintos pasaportes, ¿cuál es la identidad real? ¿Cuál es la nacionalidad?”, se preguntó.

De acuerdo a la Policía Federal Argentina (PFA), los tres ciudadanos tenían origen sirio y libanés; actualmente se avanza en el análisis del contenido de los teléfonos celulares que fueron secuestrados.

LA NACION