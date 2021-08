Patricia Bullrich, contra Alberto Fernández: “Tiró a su mujer por la ventana”

Para Patricia Bullrich, tras el escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento, Alberto Fernández quedó “destruido moralmente para la sociedad”. “La ética de la investidura se va destruyendo en este presidente que ha tenido un discurso casi represor, diciendo: ‘Los voy a ir a buscar, uno por uno, a los que violen la cuarentena’, y dejando a la gente sin trabajo y a los chicos sin colegio”, profundizó al conversar con Comunidad de Negocios, por LN+.

Bullrich destacó que el país está “desesperanzado”, pero cuestionó: “¿No sabe el Presidente que al principio de la cuarentena el país puso un poquito de esperanza en él, y él la derrumbó día por día?”.

Según la presidenta del PRO, el Presidente “tiene dos personalidades”. De esta manera, puntualizó que, por un lado, el mandatario decía: “Yo soy el que defiende la salud, los voy a buscar a la casa uno por uno y les voy a mandar a la Policía”; pero por el otro, “hacía exactamente lo contrario de lo que el mismo escribió: ni siquiera fueron leyes, fueron Decretos de Necesidad y Urgencia porque él quiso hacerse cargo él, como el monarca y como si el fuera el Estado”.

En línea con esto, Bullrich criticó el hecho de que el mandatario haya responsabilizado a su pareja, Fabiola Yañez, por las visitas en Olivos: “Cuando él comete la falta, no habla más de ‘yo’, se corre y la pone a Fabiola. Me parece de una bajeza total y de no hacerse cargo de las cosas”.

Por el contrario, la exministra de Seguridad recordó lo que ella vivió con el caso Maldonado: “Me hice cargo yo, no iba a tirar a los Gendarmes por la ventana; este la tira a su mujer por la ventana. Cualquier mujer, con un poquito de orgullo, lo tiene que tirar ahora a él por la ventana”.

Según Bullrich, tanto el escándalo por las visitas como el vacunatorio VIP muestran la comparación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: “Ellos son inmorales y le han mentido a la gente, pero donde Cambiemos es gobierno, como la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corriente, nadie se coló en la cola [de la vacunación]”.

Tal como proyectó, esto “impactará mucho en las elecciones”, no tanto por la foto, sino por la mentira y el privilegio: “Los argentinos quieren igualación frente a la ley. Si hay una ley para los que gobiernan, los argentinos nos rebelamos”.

LA NACION