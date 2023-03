Patricia Bullrich criticó a Larreta por el acampe piquetero: “Hay que tomar decisiones”

escuchar

Patricia Bullrich advirtió que si ella fuera presidenta no permitiría un acampe piquetero en la Avenida 9 de Julio. “No pueden seguir tomando la 9 de Julio”, dijo y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, sin nombrarlo: “Hay que tomar decisiones. La indecisión por pensar en lo que te puede llegar a pasar hace que la gente sea la que termine sufriendo”, manifestó en diálogo con LN+.

La titular del partido Pro observó que la avenida porteña sigue siendo foco de las manifestaciones a medida que pasan los años. “Basta de debilidad en el poder. La decisión tiene que ser no permitir un acampe más, de una vez por todas”, expresó en el ciclo + Realidad, conducido por Jonatan Viale.

Bullrich se refirió a la protesta social en las calles de la ciudad de Buenos Aires un día después que el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, afirmara que sacar a los manifestantes con la Policía no era una opción viable habiendo mujeres y niños en las protestas.

La exministra de Seguridad criticó a Larreta por su postura frente a las protestas.

La dirigente opositora se manifestó a favor de no permitir el ingreso de los militantes de organizaciones sociales al centro porteño. “No los dejo entrar”, afirmó al ser consultada sobre qué haría ante la protesta. “Se cierran todos los accesos a la Ciudad y no se los deja entrar”.

Bullrich recordó su gestión al frente del Ministerio de Seguridad y aseveró que llegó a poner un “camión chino” y una “súper valla” para impedir que grupos piqueteros tomaran el Puente Pueyrredón. “Se pueden poner 40 súper vallas si uno necesita que de una vez por todas que las cosas cambien en la Argentina”, consignó.

La exfuncionaria sostuvo que, en caso de llegar al poder, implementaría ese medida con una nueva política respecto de los planes sociales que evite que los beneficiarios concurran a las marcha. “Mientras se cambie el plan social al subsidio por desempleo, todos los días las personas se tienen que presentar a un lugar predeterminado y cumplir ciertas horas de trabajo”, añadió.

Críticas al Gobierno

Tras el dato de 6,6% de inflación en febrero, Patricia Bullrich cargó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y le adjudicó tener un doble discurso cuando expone la situación del país en el exterior. “Cuando va a Estados Unidos parece Milton Friedman; promete totalmente lo contrario de lo que hace acá”, señaló.

Bullrich cuestionó a Sergio Massa por el dato de inflación.

“[Massa] prometió bajar el déficit fiscal, pero lo aumentó con 900 mil personas más que van a recibir la AUH, con 800 mil jubilados más, con cargos públicos, y con dinero a las provincias. Ese es el acuerdo que tiene evidentemente tiene con Cristina Kirchner”, dijo. Y agregó: “Pensó que haciendo este mecanismo de ir trasladando la deuda, iba a poder manejar la situación”.

“Si tenés un déficit cada vez más alto y emitís dinero vas a tener inflación por más ‘1400 precios cuidados’ que tengas. Es una locura. Están destruyendo total y absolutamente el poder adquisitivo de la gente”, expresó.

Bullrich cuestionó la política de regulación de precios en “productos controlados” y afirmó que la clase media “está destruida” debido a los aumentos en colegios, prepagas, alimentación y los alquileres que también afectan el poder adquisitivo.

“La clase media está empobrecida, triste, y sin una perspectiva frente a este Gobierno, que le había prometido una cosa distinta y hace exactamente lo contrario a lo que dijo que iban a hacer”, sostuvo.

LA NACION