Ganó 2 millones en Los 8 escalones y contó que usará el premio para dar un paso que cambiará su vida

El lunes comenzó una nueva semana de juego en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece). Gerardo, el último participante que ganó, fue por el segundo intento y se esperaba que, si repetía los últimos resultados, su padre Carlos se acercara a festejar con él. No obstante, esta vez no pudo ser y si bien tuvo un buen desempeño, no fue suficiente. Quien se impuso fue un joven llamado Kevin, el primero en llegar a la final y quien también se llevó el premio. Cuando le preguntaron para qué usará el dinero, tuvo una respuesta que sorprendió a Guido Kaczka, que no dudó en involucrarse para conocer un poco más de la historia.

En todas las emociones del programa, los participantes, además de responder a las preguntas, tienen que presentarse para que los conozcan tanto los jurados como aquellas personas que los miran desde sus casas. Cuando llegó el turno de Kevin, el conductor contó que era empleado de un cine en Temperley y el joven amplió: “Soy técnico proyeccionista, encargado de pasar las películas, chequearlas cuando llegan. Soy el que las ve primero que nadie”. La forma en la que se expresó no pasó inadvertida y efectivamente, aseguró que le encantaba lo que hacía.

Los 8 escalones: Kevin reveló a qué destinaría los dos millones

“Vive en Lomas de Zamora, con su novia Nadia”, reveló Guido, pero se vio obligado a hacer una pausa. “Acá hay un paréntesis, no sé si decirlo. ¿Se lo dijiste a ella?”, agregó para tantear el terreno y no meter la pata. Lentamente, dio pequeños indicios para ver si Kevin captaba el mensaje y así evitaba malos entendidos. Pero, el participante lo sacó del apuro y confirmó la información, lo cual tomó por sorpresa a varios: “Sí, nos vamos a casar. Ya está hecha la propuesta hace rato. En octubre tenemos pensado”.

En cuánto a qué haría con los millones en caso de ganarlos, respondió: “Una parte es para terminar de construir nuestra casa, la estamos haciendo, y lo que reste para la Luna de Miel”. El juego transcurrió con normalidad, y él llegó a la final con Laura. En una primera instancia, ella se perfilaba con más chances de ganar, por la cantidad de luces verdes a favor, sin embargo, con el correr de los minutos, Kevin la igualó y terminaron en un empate.

Kevin ganó dos millones de pesos en Los 8 escalones

La pregunta definitoria estuvo a cargo del actor y director, Santiago Korovsky: “¿Cuál de estas escritoras argentinas estuvo a cargo del guion de la serie, El reino, protagonizada por Mercedes Morán y Diego Peretti?”. Las opciones eran: Florencia Bonelli, Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Elsa Bornemann. Mientras Kevin optó por la autora de Las viudas de los jueves, Laura se inclinó por quien escribió Disparatario.

Nadia, la novia de Kevin, se acercó a su pareja y protagonizaron un romántico momento delante de las cámaras (Foto: Captura)

El joven acertó y ganó los dos millones de pesos. En ese momento, una mujer se apareció detrás de él y corrió a abrazarlo y besarlo. “La novia, Nadia, que se casan en octubres. ¡Hay confites!”, anunció Guido, ante la tierna escena de los enamorados. “¡Viva el amor!”, celebró Carmen Barbieri.

Por su parte, Nadia mostró a las cámaras el anillo de compromiso y reveló que su novio se puso de rodillas para pedirle matrimonio: “Fue en Navidad, enfrente de toda mi familia”. Ante la posibilidad de volver al programa para duplicar el premio, Kevin aceptó ahora se enfrenta a un nuevo desafío por cuatro millones de pesos.

