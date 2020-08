La exministra de Seguridad criticó la cuarentena decretada por el Gobierno y anunció que va a participar de la convocatoria opositora del 17 de agosto

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el Gobierno y su forma de abordar la pandemia. "Si hubiéramos hecho una cuarentena como lo decíamos nosotros, dos meses de verdad, seria, concreta, para bajar la curva, no hubiéramos tenido la situación de desastre económico, de desastre de salud mental de los chicos, de violencia que tenemos hoy", comentó en diálogo con Animales sueltos (América).

Bullrich fue contundente sobre la efectividad del aislamiento decretado por Alberto Fernández: "Hace cinco meses que tenemos cuarentena en la Argentina, hace cinco meses que aumentan los casos por día, que no hay más solución que un encierro que no es encierro". Y agregó sobre la próxima extensión de la cuarentena que se espera para mañana: "Ahora van a anunciar la octava etapa de lo mismo, entonces ¿qué resultado distinto espera el Presidente?".

Consultada por Luis Novaresio acerca de su presencia en la marcha convocada para el 17 de agosto opositora al Gobierno que está circulando por redes sociales, la exministra respondió: "Sí, voy a ir en el auto, no caminando, porque no sería razonable". El periodista indagó sobre la legalidad de la convocatoria y Bullrich fue tajante: "Es legal hacerlo con todas las condiciones de seguridad en las que no se ponga en riesgo la vida de otros".

En ese sentido, la exfuncionaria fue contundente: "Lo que no puede no ser legal es que las personas que quieran manifestar una disidencia respecto de muchas de las cosas que están pasando en el país si toman todos los recaudos sean detenidos o se les arme una causa".

El Presidente había hecho referencia al aislamiento durante el anuncio de la fabricación de una vacuna contra el coronavirus en la Argentina. "Que sigan hablando de la cuarentena me asombra. No hubo ninguna libertad afectada. El riesgo está, el problema no está superado. Todos tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad. Hay que evitar las reuniones sociales. La vacuna será una solución más adelante", comentó.