El presidente Alberto Fernández anunció que comenzará la producción de una vacuna contra el coronavirus en nuestro país. Las dosis tendrán un costo de entre 3 y 4 dólares y estarán listas en el primer trimestre de 2021.

La vacuna experimental que produce el laboratorio británico AstraZeneca, que desarrolla la droga que investiga la Universidad de Oxford, se fabricará a partir del mes que viene y estará lista en los primeros meses del año próximo. Con esto, el Gobierno garantiza el acceso rápido y equitativo a la vacuna en el caso de que se apruebe.

"Vamos a poder acceder entre seis y 12 meses antes a la vacuna. Queremos que la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más rápido posible. Es un inmenso desafío para la industria nacional", anticipó el Presidente, que informó que la Argentina y México estarán a cargo de la producción de la vacuna en América Latina, que según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en fase 3.

"Es un dato esperanzador", celebró el jefe del Estado en una conferencia de prensa en la quinta presidencial de Olivos. Según aseguró, el país producirá entre 150 y 250 millones de dosis. De ese total, en una primera etapa, unas 22.400.000 de dosis serán destinadas a personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupos de riesgo.

Junto al ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el mandatario consideró que este acuerdo "pone a la Argentina en una situación de tranquilidad y de poder disponer de la vacuna cuando lo requiera y a un precio razonable".

Por la tarde el Presidente estuvo reunido con el gerente general de AstraZeneca para Cono Sur, Agustín Lamas; la directora médica para Cono Sur, Agustina Elizalde, y también participó por videoconferencia Hugo Sigman, CEO de mAbxience biotech Argentina (Grupo INSUD), quien se quedó con la fabricación la sustancia activa de la potencial vacuna en la Argentina. En ese encuentro los representantes de las firmas se comprometieron a apoyar el acceso amplio y equitativo y además anunciaron que no se obtendrán ganancias mientras dure la pandemia.

Minutos después de la conferencia, Fernández se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien compartió el "entusiasmo" de encarar de manera conjunta el desarrollo y fabricación de la vacuna.

Como un adelanto de lo que será la presentación de la extensión de la cuarentena que realizará con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillf, Alberto Fernández defendió las medidas que tomó y volvió a poner el foco sobre la falta de cuidado de la sociedad.

"Que sigan hablando de la cuarentena me asombra. No hubo ninguna libertad afectada. El riesgo está, el problema no está superado. Todos tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad. Hay que evitar las reuniones sociales. La vacuna será una solución más adelante", manifestó.

EL Presidente, Ginés González García, Agustín Lamas y Agustina Elizalde.

Y agregó: "Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. En el presente seguimos teniendo los mismos problemas que estamos viendo y que lamentablemente lo que muestra es que el número de contagios crece y el número de fallecimientos crece y que eso a estas alturas de los acontecimientos depende esencialmente de la conducta ciudadana social porque todos vemos que la actividad se ha liberado en gran medida".

González García , en tanto, explicó que "el acceso a la vacuna será un precio razonable" y anticipó que esta "no es la única negociación ni tal vez sea la única alternativa".

El anuncio fue la formalización del pedido que había realizado hace casi un mes el gobierno nacional. En una reunión con los directivos de la farmacéutica AstraZeneca, el ministro de Salud les manifestó la voluntad de la Argentina de "ser parte de los ensayos clínicos". Días después, el Presidente recibió a los directivos de la firma en la residencia oficial.

La vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford resultó "segura" y "entrena" el sistema inmunológico, según revelaron los hallazgos de las primeras fases del estudio, divulgados en los últimos días de julio.

Los resultados del estudio que realizó el laboratorio de fase 1 y 2 con 1077 voluntarios adultos sanos entre los 18 y 55 años publicados en la revista científica The Lancet confirmaron que una dosis generó un aumento en los anticuerpos contra la proteína espiga del virus SARS-CoV-2 en el 95% de los participantes un mes después de la inyección.