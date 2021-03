Patricia Bullrich cuestionó a Alberto Fernández por su postura sobre el Mercosur: “Nos quedamos solos en la isla desierta”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, criticó los dichos del presidente Alberto Fernández quien se cruzó con sus pares del Mercosur este mediodía en un acto por los treinta años del mercado común con Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Mientras todos los países se suben al barco del desarrollo y el trabajo colectivo, nosotros nos quedamos solos en la isla desierta: sin agua, sin víveres y sin vacunas. Ya una vez cortamos los puentes con Uruguay. No lo hagamos de nuevo”, escribió Bullrich hoy en su cuenta de Twitter.

Mientras todos los países se suben al barco del desarrollo y el trabajo colectivo, nosotros nos quedamos solos en la isla desierta: sin agua, sin víveres y sin vacunas.

Ya una vez cortamos los puentes con Uruguay. No lo hagamos de nuevo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2021

Este mediodía, las diferencias volvieron a quedar expuestas. El Arancel Externo Común y la posibilidad de que los países miembros del bloque regional puedan avanzar con acuerdos comerciales fueron los dos puntos clave del encuentro que dejaron al presidente Alberto Fernández en una posición de minoría en la cumbre por los 30 años del Mercosur.

Tanto Jair Bolsonaro (Brasil) como Miguel Abdo Benítez (Paraguay) y Luis Lacalle Pou (Uruguay) plantearon la idea de “flexibilizar” la dinámica del bloque para lograr una mayor integración global, una idea que Fernández no planteó en su mensaje de apertura. Pero fueron las palabras del mandatario uruguayo las que despertaron una dura respuesta de Fernández.

Al igual que Bolsonaro, Lacalle Pou reclamó una mayor flexibilización del Mercosur. “Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización”, sostuvo el uruguayo.

Y agregó: “Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo, hablaron de pragmatismo, me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre”.

Después de escuchar al resto de los mandatarios, a la hora de cerrar la cumbre, el primer mandatario argentino fue directo contra Lacalle Pou. “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. La verdad es que no queremos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”, disparó.

Mirando a cámara, con el gesto adusto, pidió terminar con “esas ideas que ayudan tan poco” a la unidad. “No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie”, respondió. Tal fue la tensión que hubo en el encuentro, que Bolsonaro se retiró del Zoom grupal antes de que terminara la reunión, algo que el canciller Felipe Solá hizo notar.

Críticas de la Coalición Cívica

La actitud de Fernández también fue repudiada por referentes de la Coalición Cívica. El presidente del partido, Maximiliano Ferraro, tildó de “errática e inconsistente” a la gestión oficial de las relaciones diplomáticas. “La política internacional del gobierno es errática e inconsistente. Aísla cada vez más a la Argentina. Las declaraciones del presidente Fernández son un riesgo para las relaciones con países hermanos de Latinoamérica y un ataque directo al Mercosur”, sostuvo el diputado nacional.

“Invitar a países hermanos a ‘abandonar el barco’ por expresar diferencias es una muestra más de la falta de seriedad y pericia en el manejo de las relaciones exteriores. Un país que apoya abiertamente la dictadura de Maduro y quiere volver a las épocas de división con nuestros vecinos, sólo traerá mas atraso, aislamiento y pobreza a la Argentina”, agregó Ferraro.

También apuntó contra el Presidente el jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, Juan Manuel López, quien indicó: “Alberto Fernández se saca la ganas de ser Presidente con bravuconadas a otros mandatarios, porque ante Cristina baja la cabeza todos los días. Un papelón”.

Romper con el MERCOSUR. Romper con el Grupo de Lima. Romper con el Fondo. Romper con el mundo. Romper la Argentina. Y todavía faltan dos años y 8 meses. — Luciano Laspina (@LaspinaL) March 26, 2021

“Romper con el MERCOSUR. Romper con el Grupo de Lima. Romper con el Fondo. Romper con el mundo. Romper la Argentina. Y todavía faltan dos años y 8 meses”, tuiteó el diputado nacional por Pro Luciano Laspina.

LA NACION