Patricia Bullrich cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta por criticar a un dirigente aliado: “No vale todo”

escuchar

Patricia Bullrich cuestionó la apelación al diálogo de Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna de Juntos por el Cambio, y aseguró que el jefe de gobierno porteño, quien dice públicamente evita involucrarse en conflictos y discusiones, no siempre actúa de esa manera. De hecho, le enrostró haber criticado la gestión del gobierno de San Miguel, gobernada por un dirigente aliado y que generó un contrapunto con Joaquín de la Torre. “No vale todo”, afirmó en LN+.

Invitada al programa +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio se quejó de la apelación recurrente de Rodríguez Larreta a evitar los conflictos, que resumió bajo la frase: “Yo no me peleo con nadie, nunca hablo mal de nadie”.

Con intención de desmentir aquella idea, la expresidenta de Pro evocó entonces el cruce entre el mandatario porteño y el senador radical Joaquín de La Torre -enrolado en las filas de Bullrich-. “Fue bravo que Larreta vaya a San Miguel a decir ‘qué barbaridad la inseguridad acá, que sucia está San Miguel’ cuando el delito bajó el 50%. Después no puede ir y decir ‘yo no me peleo con nadie, no hablo mal de nadie’ si después va otros lados y no lo hace. No vale todo”, lanzó.

En efecto, durante un acto en San Miguel, de La Torre pidió a gritos a Larreta que bajara si candidatura a los gritos. Tras el exabrupto, explicó en una entrevista radial que el jefe de Gobierno había ido al distrito y criticado la gestión del actual intendente Jaime Mendes. “Violó todos los acuerdos que supuestamente tenemos y códigos dentro de una interna. Él vino a hablar sobre las veredas, que no le corresponde al municipio arreglarlas y de la seguridad”, le reprochó.

Patricia Bullrich en +Entrevistas

La exlíder del PRO se refirió luego a la relación entre ambos y cuándo se produjo el punto de quiebre: “ Siempre tuve una buena relación con él hasta que le dije que iba a ser candidata. Ese día hubo como algo que se quebró y nunca volvimos a ser los mismos. Quizás el pensaba que era el único candidato, que no iba a haber otro”.

Consultada sobre si se iría de vacaciones con Larreta, Bullrich adujo que no y amplió las diferencias con el también aspirante a la presidencia al decir que “tenemos maneras distintas” y profundizar: “Siempre me costó el diálogo con él. Yo soy más de pensar la política, los escenarios, cómo está el mundo, la Argentina. Él es más pragmático. Te pregunta si te gusta esto o lo otro, si estás de acuerdo o no con tal cosa. Yo voy al frente y él toma decisiones de las que después se arrepiente”.

Respecto de si le ofrecería un ministerio en caso de ganar la interna en JxC y entrar en la contienda por el Poder Ejecutivo, dijo: “A Larreta le ofrezco una conversación el 14 de agosto sobre cómo sigue la campaña, como juntamos las partes que conformaron las distintas listas, como nos organizamos para esta segunda etapa y luego como conformamos el gobierno. No ofrezco pero interpelo a una mesa donde discutamos qué vamos a hacer”.

El rol de Macri en una eventual presidencial y su relación con Elisa Carrió

Tras detallar que quiere “un gobierno de verdadera coalición donde todos pongan los dedos en las decisiones” y “nadie quiere afuera para tirar piedritas”, Bullrich habló de Mauricio Macri y aseveró que “todo el mundo sabe que voy a tener buen diálogo con él porque lo respeto, es nuestro expresidente y se lo respeta”. Sin embargo, aclaró: “Ahora, la Argentina tiene una sola presidenta”.

Luego, Novaresio le preguntó qué le diría a referente de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió si la tuviera delante suyo, a lo que la exministra de Seguridad respondió: “Le diría que me apoye porque ella sabe de mi integridad. En su propia intimidad, ella lo sabe muy bien”.

La referente de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y el expresidente Mauricio Macri Ricardo Pristupluk - Archivo

Acto seguido, se prestó a hablar sobre el motivo por el que ambas se distanciaron una de la otra. “Todo se quebró cuando ella sacó el 1,5% -durante las elecciones generales de 2007 y por la Coalición Cívica- y yo fue la única que entró como diputada de la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente vino Adrián Pérez y me dijo ‘te tenes que ir porque vos entraste y la fuerza no’. Yo entré simplemente porque la gente me votó. Siempre fui en la boleta con Lilita arriba”, recordó.

La imagen que tiene de Javier Milei y un posible acuerdo a futuro

Frente a la suposición de que “está al borde de un acuerdo” con el también precandidato a la presidencia por La Libertad Avanza, la expresidenta del Pro insistió en que “no es así” aunque remarcó que “muchas veces hay ideas que van por un mismo carril y temas que hoy se entrecruzan en el discurso”.

“Ahora, yo soy de Juntos por el Cambio. Somos una fuerza con potencia, historia y territorialidad. Yo puedo gobernar con respaldo pero yo creo que Milei es una persona que está sola. Y la Argentina sola no se la gobierna. Puede haber ideas coincidentes, muchas que no. Yo creo que lo que existe simplemente es un discurso disruptivo que entró en la Argentina por parte de Milei y un discurso disruptivo que entró en la Argentina por parte mío en JxC”, aclaró.

Patricia Bullrich y Javier Milei en el programa a Dos Voces Gerardo Viercovich - LA NACION

A lo que no se negó Bullrich sin embargo a es un acuerdo post-elección: “Si soy electa presidenta, uno piensa que tiene que pasar leyes rápido en el Congreso. En ese caso, si Milei tiene un bloque de 10 o 12 diputados, podríamos hacer un acuerdo político importante. Si no, tendría que ponerme a negociar con las provincias. Prefiero entonces el voto idea que el voto canje”.

Pistas sobre su armado de cara a las elecciones

Finalmente, en alusión a quién será su compañero de fórmula, la precandidata a presidenta no quiso dar nombres pero si algunos indicios. “No sé si será radical”, señaló en principio. Y sumó: “Lo que sé es que tiene que ser una persona que piense en el mismo tono que yo. Es necesario que condense esa misma forma de pensamiento porque la obra y los cambios que hay que hacer son profundos. Convengamos que el vice necesita convicción para manejar el Senado”.

Admitió también que “no sería un disparate hablar de figuras como Luis Naidenoff, Maximiliano Abad o Rodolfo Suárez” para llenar ese espacio: “Puede ser alguno de los tres. Hablamos de un gobernador, un senador de una provincia excluida por una dictadura y un presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Son tres personas con características muy interesantes”.

En los mismo términos se refirió a la persona que secundará a Néstor Grindetti en territorio bonaerense: “Quiero que lo acompañe alguien que conozca a fondo la economía productiva agroindustrial de la Provincia. Sería un intendente del interior, de un pueblo que represente esa economía, que valore el campo, es que es la segunda base económica de la provincia de Buenos Aires”.

LA NACION