Bullrich acusó a la oposición de “desgastar al Gobierno” y reclamó: “¿Por qué no se lo voltearon a Kirchner?”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema que decidió Javier Milei y aseguró que se trata de un recurso constitucional que ejecutó el Presidente luego de un año de la presentación de los pliego y ante la “pasividad” del Congreso. “ Los que dicen que Milei se excede y es una monarquía no conocen la Constitución ”, argumentó.

Entrevistada en la pantalla de LN+, la funcionaria nacional explicó por qué se decidió avanzar con la medida por decreto a pocos días del inicio de Sesiones Ordinarias del Poder Legislativos. “El Gobierno, ni bien comenzó su mandato, que es su atribución, envió dos candidatos para la Corte. Ambos pasaron todas las pruebas que tenían que pasar: las audiencias, los mecanismos de apoyo o rechazo, y los pliegos estaban listos para tratarse desde el 20 de mayo de 2024. El Gobierno pidió el tratamiento de los pliegos mientras la Corte estaba funcionando con cuatro miembros y se sabía que uno iba a terminar su mandato a fin de año. La Corte necesitaba más fortaleza institucional”, consideró.

“En ese tiempo no se trató nunca. Los pliegos se pueden tratar a favor o en contra. Incluso, después de haber pasado todas las instancias, se mandó a extraordinarias la posibilidad del tratamiento. Finalmente, nunca se trató. En consecuencia, el Gobierno no puede pasar un año más con una Corte de tres miembros. Podríamos llegar a una Corte con cero miembros, llevándolo al extremo, si el Congreso sigue con esta pasividad cómplice sin nombrar jueces”, enfatizó Bullrich.

La extitular de Pro argumentó que “el Presidente ejerció su autoridad, que no la saca de una monarquía, sino de la Constitución Nacional”. Allí se estipula que “si un miembro no es elegido por las formas en las que debe ser elegido, el Presidente podrá nombrarlo en comisión por el tiempo que dure la legislatura”, en este caso, hasta el 30 de noviembre. “ Milei es contrario a la especulación. Hubiera preferido mucho más que fuera “pacto o gallareta”: se vota o no se vota ”, reconoció.

Asimismo, Bullrich sostuvo que es imperativa la conformación de la Corte Suprema. “En un año como el que estamos viviendo, tratando temas de enorme importancia —la deuda, la seguridad pública, circunstancias de la economía, las privatizaciones— y teniendo una Corte con pocos miembros sin la robustez institucional, el Presidente dijo que prefirió utilizar el mecanismo”.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

En ese sentido, la excandidata a presidente apuntó contra los miembros de la Cámara alta y la oposición. “El Senado se quedó mudo durante un año. Todos los que dijeron que no es constitucional deberían leer el artículo 99, inciso 4, de la Constitución y el 19. Lo votaron nuestros constituyentes y es lo que nos rige en nuestra vida institucional. No se apartó un milímetro de la Constitución. Esperó un año”, aseguró.

Y cuestionó: “¿Por qué no se lo voltearon a Kirchner, a Alfonsín, a Macri? ¿Por qué a Javier Milei? Porque es una forma de intentar bloquear cualquier decisión que toma el presidente, elegido con las mismas condiciones en las que fueron elegidos ellos”. “Lo que no pueden hacer es derogar este decreto. Tienen nueve meses para tomar la decisión”, agregó.

Consultada respecto a las críticas sobre Lijo que levanta la oposición, Bullrich detectó una contradicción: “Si ambos son jueces y están en el ejercicio de sus profesiones... ¿El doctor Lijo puede ser juez, pero no juez de la Corte? Si no puede ser juez, no puede ser juez en ninguna instancia. Entonces, es un poco contradictorio”.

Patricia Bullrich y Javier MIlei

No obstante identificó que el motivo por el cual no fue tratado el pliego en el Congreso se debe, según su interpretación, al objetivo de la oposición de “generar un desgaste en el Gobierno. “¿Por qué no lo rechaza?”, se preguntó. “El objetivo durante todo el año fue ese. Bueno, basta de burlar a la ciudadanía. El Presidente ni los conoce a los jueces”, añadió. “Lo que hace la oposición es oponerse con el desgaste y no diciendo sí o no ”, remarcó.

Por último, reflexionó sobre el trabajo y resoluciones del Máximo Tribunal de Justicia. “Todo lo que ha salido de la Corte, algunas decisiones fueron a favor y otras en contra. Llevan tiempo. ¿Se cree que todas las leyes van a llegar a la Corte Suprema? Algunos temas van a llegar en tres o cuatro años. Lo importante es que el país, frente al mundo y los inversores, necesita seguridad jurídica”.

