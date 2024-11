Patricia Bullrich denunciará ante la Justicia a los trabajadores de Intercargo que paran en Aeroparque

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que denunciará ante la Justicia a los trabajadores de Intercargo que realizaron una medida de fuerza sorpresa en Aeroparque tras el despido de uno de sus compañeros el fin de semana. La medida causó que parte de los pasajeros no pudieran abordar y también que aquellos que ya se encontraban arriba de los aviones no pudieran descender. “ Vamos a ir a la Justicia contra estos delincuentes por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. Las hacen, las pagan”, publicó en X.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el gremio correspondiente a empleados de rampa y check in, ingresó hoy por la mañana en una asamblea que afectó la salida de vuelos, despacho y retiro de equipaje y el descenso de los aviones. La única empresa que no se vio afectada fue Aerolíneas Argentinas.

La medida ocurre en medio del conflicto entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas.

Desde Flybondi denunciaron que hay más de 940 pasajeros en preembarque “que no pueden abordar” y 370 “que no pueden descender de las aeronaves que se encuentran en la plataforma”. Mientras tanto, JetSmart y el grupo Latam aseguraron que se vieron afectados por la medida y que registraron demoras. La low cost también detalló que hay pasajeros sin poder desembarcar.

Bullrich denunció en ese contexto que hay “pasajeros descompuestos y con ataques de pánico” y afirmó que están colaborando con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, para bajar a la gente varada en los aviones ante la falta de servicio de escaleras y rampas.

El tuit de Bullrich. Foto: captura

“ Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos. Hay 10 aviones con más de 1500 personas secuestradas. La PSA se encuentra ahora bajándolas de los aviones y, además, llegan refuerzos de Gendarmería y Prefectura”, detalló. Mogetta calificó a las medidas de “salvajes” y sostuvo que los pasajeros fueron “tomados de rehén”. “Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”, anunció.

El conflicto surgió, según la secretaría de Mogetta, cuando Intercargo despidió a un coordinador del servicio de descarga de equipaje que había abandonado su puesto y generado demoras. Ahí fue cuando los gremios decidieron realizar asambleas informativas para pedir la reincorporación.

Desde APA reclamaron que el despido fue “arbitrario y sin causa” y advirtieron que podía haber “demoras por reuniones informativas”. “No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, agregaron.

El tuit de Franco Mogetta. Foto: captura

Los pasajeros varados sufren grandes incomodidades en los aviones de los que no pueden descender, entre ellas, un fuerte calor ante la falta de ventilación. En el aeropuerto, en cambio, aumentan las filas de pasajeros y se acumulan los equipajes, que tienen el preembarque está habilitido, pero el posembarque no, lo que no permite el procesamiento de valijas.

El gremio tuvo el apoyo de otros que se encuentran en medio del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. “Ante el despido arbitrario de un trabajador de INTERCARGO, expresamos nuestra solidaridad. Repudiamos este tipo de acciones por parte de las autoridades de la empresa. Es necesaria su inmediata reincorporación. En un contexto complejo como el actual, es fundamental unir esfuerzos para proteger los derechos de todos los trabajadores”, escribieron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

Paro sorpresivo en Aeroparque Nicolás Suárez - LA NACION

El gremio liderado de Pablo Biró tuvo una intensa disputa con Aerolíneas Argentinas y Mogetta la semana pasada. La empresa estatal denunció que a pesar de la renovación de la mesa de negociaciones, que se encuentran paralizadas hace más de dos meses, el sindicato de pilotos había realizado una medida de fuerza en el centro de formación y entrenamiento de pilotos (Cefepra) que afectó algunos vuelos internacionales. Desde APLA remarcaron que la medida se encontraba programada con anticipación.

Tras ello es que Aerolíneas Argentinas suspendió las citaciones para las reuniones paritarias programadas con APA, APLA y la Asociación Argentinas de Aeronavegantes. La medida de fuerza de hoy podría volver a escalar el conflicto.

LA NACION