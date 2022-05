Patricia Bullrich dijo que con el Estado hay que hacer “un cambio drástico”

La líder del PRO, Patricia Bullrich, consideró que si Juntos por el Cambio vuelve al poder en 2023 deberá reestructurar radicalmente el Estado. “Hay que encarar un cambio drástico, profundo del Estado. Un cambio de fondo”, sostuvo Bullrich en diálogo con José Del Rio, por LN+.

Bullrich también analizó la imagen del Gobierno nacional y sostuvo que “la gente vive en una constante desconfianza producto de las decisiones que se toman”. Agregó que, tal vez por esa desconfianza, “los argentinos están convencidos ahora de necesitar un cambio profundo”.

“El pueblo argentino quiere un cambio. Necesitamos afrontar la crisis. Hay que también bajar las retenciones, el IVA, pero más importante es bajar la cantidad de empleados que tiene el Estado. Hay que encarar un cambio drástico del Estado, profundo y de fondo. Es el único camino y hay que hacerlo de inmediato”, detalló.

Y añadió: “La única manera en que uno debería poder obtener un cargo público es presentado las credenciales necesarias y por concurso. Tiene que haber un sistema basado en el mérito. Y yo no quiero prometer que voy a hacer todo esto. Yo quiero trabajar para que ese cambio se produzca”.

Enfatizó luego en que “ese mismo ejemplo es el que utilizaron países vecinos como Uruguay y Paraguay aún en situaciones difíciles” y habló sobre la necesidad de una “rebelión”: “La rebelión en la Argentina implica también no tener que tragarse más la mentira constante del populismo”.

Patricio Bullrich: "El presidente no tiene plan"

Durante su participación en Comunidad de Negocios, se refirió al fenómeno Javier Milei, con quien admitió tener similitudes a nivel de “ideas”. “A mi me parece que nosotros no tenemos que estar hablando de una persona [Javier Milei]. Tenemos que hablar de sus ideas, con las que concuerdo”, dijo.

“Yo creo que el despertar de muchos jóvenes sobre la idea de la libertad es muy importante. Veo también un despertar de muchos otros que se dan cuenta de que la política tiene que dar y no acomodarse. Es también un buen camino”, celebró y envío una crítica constructiva al resto de los integrantes de JxC.

“Considero que nosotros como Juntos por el Cambio tenemos que practicar a fondo la ética de la austeridad. No gastar nada de lo que no signifique de utilidad social para nuestro país. Cada peso que gastamos de más es un peso que la gente paga con inflación. Hay que poner el foco en la sociedad y no en el Estado”, opinó.

Días después de la audiencia en Tribunales por la demanda del Presidente la líder del PRO criticó que el Jefe de Estado le exija 100 millones de pesos como resarcimiento por las acusaciones sobre pedidos de retornos a Pfizer para comprar las vacunas en plena pandemia

“Me parece que Alberto Fernández se tiene que exigir a sí mismo”, consideró y agregó: “Sabía que había un contrato para firmar y no lo firmó. Él no podía ignorarlo. Debería reflexionar seriamente porque en todo momento planteo contradicciones. Con la fiesta en Olivos, el Vacunatorio VIP y hasta la suba de la inflación”.