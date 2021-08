La exministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó duramente al presidente Alberto Fernández luego de sus declaraciones de hoy sobre el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos. “Es terrible que le eche la culpa a su mujer”, expresó la presidenta de Pro.

“El Presidente no tuvo ningún sentimiento de culpa. Cuando las personas sienten culpa es porque se hacen cargo del límite al que han llegado pero él, en vez de aceptar que pasó la raya, lo que hizo fue endilgarle eso a su mujer”, sostuvo Bullrich.

Patricia Bullrich: "Es terrible que el Presidente le eche la culpa a su mujer"

“Hace un sobrevuelo muy liviano sobre su conducta, porque él le hizo un pedido a 45 millones de argentinos. No alcanza con que diga: ‘No me di cuenta, no lo percibí'. El Presidente tiene que ir más a fondo sobre su falta de ejemplo y sobre su acusación a Fabiola que es algo muy bajo”, consideró la exministra de Seguridad.

“A mí la respuesta del Presidente me dejó mucho más preocupada. Sentí una falta total de límites sobre su conducta, porque eso es lo que expresa no culpabilizarse de hechos cometidos”, opinó Bullrich. “Que no asuma su propia responsabilidad genera una incertidumbre social muy profunda”, agregó.

Y al respecto concluyó: “Me impresiona que nuestro Presidente haya tenido esta reacción tan facilista y cobarde en el sentido de culpar a otro de los actos propios. Esto impresiona porque a la mentira le sumamos un nuevo concepto que es que Fernández no se hace cargo de sus actos y responsabiliza a su mujer”.

Patricia Bullrich ya había utilizado su cuenta de Twitter para dirigirse al presidente Alberto Fernández y pedirle explicaciones por el festejo realizado en Olivos con motivo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez. “Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara y explique a la Justicia por qué violó la ley que usted nos impuso”, escribió ayer.

