El Frente Reformista ratificó su hegemonía en la UBA y el peronismo tuvo un crecimiento

Con un escrutinio que en muchas sedes se extendió hasta la madrugada de este sábado, quedó conformado el nuevo mapa estudiantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los estudiantes votaron en medio del conflicto que enfrenta a la comunidad universitaria con el gobierno de Javier Milei y los resultados ratifican el predominio del Frente reformista, la alianza de radicales, socialistas, sectores peronistas e independientes, que logró el control del claustro en nueve de las 13 facultades. Le arrebató el triunfo en Veterinaria a la izquierda, que profundizó su debacle.

El kirchnerismo se consolidó como segunda fuerza, a partir de la confluencia de La Cámpora y La Mella, la corriente universitaria de Patria Grande que se referencia con Juan Grabois. Sorprendió el crecimiento en la Facultad de Derecho, donde la lista La Centeno-Nexo obtuvo el segundo puesto con el 39% y acortó ventajas con los reformistas de Franja Morada-La Nueva Derecho (52%).

En tanto, la apuesta libertaria de Somos Libres retrocedió del tercero al segundo puesto en Ingeniería, respecto de 2024, y si bien aún faltan datos en algunas facultades, se estima que no hizo un buen papel en las otras cuatro facultades en las que presentó batalla.

Las elecciones estudiantiles en la UBA se desarrollaron entre el lunes y el viernes X

El único cambio de manos se produjo en Veterinaria, donde la AFV, caracterizada como independiente y aliada del reformismo, alcanzó el 47,2% y desplazó al EVET, la lista del Partido Obrero (36,2%). Así, la izquierda perdió la única facultad donde controlaba el claustro estudiantil. El peronismo, con Tropilla, obtuvo el 15,7 por ciento.

Con la lista Nuevo Espacio, el reformismo superó el 70% de los votos en algunas facultades, como Odontología (91,8%) y Farmacia y Bioquímica (81%). No se difundieron todavía datos en Ciencias Económicas, donde se espera también triunfos holgados.

La magnitud de estos triunfos relega a las listas opositoras a un caudal de votos inferior al 20%, el piso requerido para obtener la representación por la minoría en los consejos directivos de cada facultad. En estos casos, el Frente Reformista se quedó con los cuatro consejeros estudiantiles, lo que suma delegados en la asamblea universitaria que a fin de año o a comienzos del próximo elegirá al próximo rector de la UBA.

Resultó más ajustada la victoria del Frente Reformista en Ingeniería, donde el Movimiento Lineal Independiente (MLI) ganó con el 32,1% y debió resignar uno de los delegados al consejo directivo, en favor de la alianza entre El Gradiente (La Cámpora) y La Fórmula (La Mella), que obtuvo el 23,8 por ciento.

Votación en la Facultad de Ciencias Económicas Instagram

Por el abrumador triunfo en Farmacia, los reformistas le arrebataron el representante por la minoría a Antídoto (Partido Obrero), que cayó más de diez puntos en dos años. En la sede de la calle Junín la oferta electoral de la izquierda se diversificó en cuatro propuestas.

En la Facultad de Medicina, donde Nuevo Espacio alcanzó el 60%, El Torrente (La Cámpora) y La Mella se disputaron el segundo lugar. Es una de las facultades en las que las listas referenciadas con Máximo Kirchner y Grabois fueron separadas. Lo mismo ocurrió en en Ciencias Económicas, en Ciencias Exactas y en Agronomía.

En Psicología, la lista EDI (radicales) revalidó la mayoría que conserva desde 2017. De sus filas surgió la actual presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Priscila Vitale, que concluye su mandato a fin de año. En esta facultad, El Impulso (La Mella) logró también la representación por minoría en el consejo directivo.

En Ciencias Exactas, la lista Identidad-Megafón (La campora) se impuso con el 36,4% y la agrupación FEM-La Mella (23,2%) desplazó del segundo lugar y la representación por la minoría a la expresión reformista Espacio Exactas (16,6%).

La Línea Agronomía Independiente (LAI), aliada del Frente Reformista, conservó con el 45,1% su predominio sobre La Cámpora (34%). Cambium (Patria Grande) fue tercero con el 11 por ciento. Si estas fuerzas hubieran ido juntas, el peronismo habríam peleado la conducción estudiantil de la facultad.

El peronismo también retuvo la conducción estudiantil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), con El Módulo, que logró el 57.8% y superó a Dale Fadu (29,7%).

En una votación muy reñida, en Ciencias Sociales se perfilaba la victoria de La 15 (La Mella y Acción por Sociales), que derrotaría a la UES, aliada del reformismo, que condujo durante seis años el centro de estudiantes hasta 2024.

En Filosofía y Letras tampoco hay dato, pero se estima que la lista El Colectivo (La Mella, El Evita y La Campora) revalidaría la primacía y relegaría a la agrupación La Izquierda al Frente.

Como cada cuatro años, con la votación estudiantil –a la que seguirán las votaciones de los claustros de graduados y de profesores- se puso en marcha el proceso que derivará a fin de año en la renovación de los decanos de las 13 unidades académicas y en la elección de los consejeros que participarán de la asamblea universitaria para consagrar al futuro rector de la universidad. El actual titular, el médico Ricardo Gelpi, está habilitado para acceder a un nuevo mandato, aunque no definió aún si buscará su reelección.