Patricia Bullrich habló de la situación en Bahía Blanca tras el temporal y anunció la puesta en marcha de un sistema de alertas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este domingo por la noche al temporal que azotó a Bahía Blanca, dejó hasta el momento 16 víctimas fatales y miles de familias sin hogar. En La Cornisa (LN+), la funcionaria hizo un balance general de la situación en la ciudad del sureste de la Provincia. Habló de una “tragedia en todo sentido”, se solidarizó con los damnificados y anticipó la puesta en marcha de un nuevo sistema de alertas, con el objeto de prevenir este tipo de situaciones.

Bullrich contó cuál fue el panorama con el que se encontró cuando se hizo presente el sábado en Ingeniero White, una de las localidades bahienses más afectadas: “Vimos autos apilados, destruidos, calles anegadas y mucho barro”. Se sensibilizó al mencionar el número de fallecidos y personas desaparecidas -hay al menos 128 denuncias telefónicas por desaparición- e hizo especial mención a los casos de Rubén Zalazar y las hermanas Hecker.

“No sabemos nada de estas dos chiquitas de uno y cinco años. Hoy (domingo) pudimos encontrar el cuerpo de Zalazar, el repartidor de Andreani que intentó rescatarlas”, dijo. A la luz de los destrozos y pérdidas humanas, Bullrich anunció: “Estamos trabajando en un sistema para que, en todos los teléfonos, salte una alerta y le ofrezca instrucciones a la ciudadanía respecto de qué debe hacer en este tipo de casos. Es inminente la llegada de este sistema”.

Para la titular de la cartera de Seguridad, los funcionarios y Fuerzas Federales tienen que “mostrarse fuertes” ante este escenario adverso: “El trabajo que tenemos que hacer no es menor. Debemos coordinar muchas cosas. Tenemos 100 familias de integrantes de las fuerzas federales que perdieron todo. Y los agentes están en la calle trabajando. A pesar de todo, salieron a ayudar a otros, a sus vecinos, a sus conocidos. Cumplieron con su responsabilidad. También nos tenemos que ocupar de eso y de todos los ciudadanos. Tenemos que mantener la cabeza fría, ser fuertes. Hay que trabajar la operación de rescate, limpieza, la salud de la gente”.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió al tenso momento que vivió junto al ministro de Defensa Luis Petri durante su visita a Ingeniero White. “Tuvimos algún altercado con un grupito medio politizado”, minimizó la funcionaria, luego de que se viralizara un video de damnificados que les pedían a ambos “mojarse” como ellos.

“Yo estuve 45 minutos en ese lugar. Estuve con los vecinos. Me dijeron lo que había que hacer, me pidieron que abra la ruta. Tuve después una reunión con algunos más de ellos. Y cuando ya me iba, un grupo más politizado… Está politizado. Sí, incluso dijeron que eran del Polo Obrero… Vino un grupo más violento, con las típicas consignas K y del Polo Obrero. Eran del barrio pero lo hacían sabiendo que estaban generando un hecho mediático”, explicó sobre lo sucedido.

Luis Petri y Patricia Bullrich en Bahía Blanca durante el operativo de emergencia

Tras aquel breve comentario, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) se refirió a la posibilidad de que un nuevo temporal azote una vez más a la ciudad de Bahía Blanca en un futuro cercano. “Nosotros ahora estamos confeccionando un mapa de incidencias, con base en un fuerte análisis meteorológico, para tratar de anticipar lo que pueda llegar a suceder. Hay cosas que podemos prever y otras no. Todo aquello que se puede prever, vamos a hacer algo”, evaluó.

Bullrich cerró el diálogo con una reflexión: “Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetro rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”.

LA NACION