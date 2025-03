Inundaciones en Bahía Blanca: masivas donaciones en iglesias, clubes y estaciones de trenes y ONG de la Ciudad de Buenos Aires

Tras las devastadoras inundaciones que azotaron Bahía Blanca, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un epicentro de campañas solidarias. Iglesias, clubes deportivos, estaciones ferroviarias y fundaciones porteñas se han transformado en centros de acopio donde se reciben alimentos no perecederos, agua potable, ropa, calzado, artículos de higiene personal y elementos de limpieza para brindar apoyo a los damnificados de la localidad del suroeste bonaerense. La respuesta, destacan, ha sido masiva con puntos que superaron las expectativas de sus impulsores.

En la puerta de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé (av. Rivadavia 4879), en el barrio de Caballito frente al parque Rivadavia, el operativo en torno a las donaciones fue incesante desde la mañana del domingo a raíz de la cantidad de personas que se acercaron. “Nuestro reconocimiento al buen corazón que tiene el porteño. En realidad, al corazón de la ciudadanía argentina en general que ante estas situaciones enseguida saca lo mejor. Estimamos que entre el martes y miércoles sale el primer camión para Bahía Blanca”, relata el padre Eusebio Hernández Greco, a cargo de esta emblemática iglesia ubicada en el corazón del mapa.

Al igual que toda su familia, este párroco radicado en la gran ciudad es bahiense. “Tengo a todos allá: a mis hermanos, mi mamá, mis cuñadas, mis sobrinos”, enumera.

Colchones para los inundados de Bahía Blanca Pilar Camacho

Sobre el impacto de las primeras horas del temporal, cuya cifra de víctima fatales asciende a 16 muertos y miles de evacuados con pérdidas materiales aún incalculables, sostiene que “una cosa es cuando te mandan un WhatsApp diciéndote que está lloviendo mucho, que se está inundando, y otra cosa es ver las imágenes de lo que estaba pasando exactamente”.

En ese sentido, completa: “Ver el centro donde uno caminaba de adolescente, las calles que uno reconoce… no nos podíamos quedar de brazos cruzados”.

La comunidad futbolera, por su parte, se sumó a través del esquema comunitario de Red Solidaria que creó Juan Carr, quien le describió a LA NACION que la situación en Bahía Blanca como “una catástrofe enorme que tuvo la respuesta más importante de toda la ciudadanía argentina de los últimos 20 años que llevamos en actividad”.

Los alimentos no perecederos son claves Pilar Camacho

Según lo que pudo recabar en estos días, “los puntos de donaciones están abrumados por la ayuda de la gente. Hay clubes de fútbol, universidades, empresas. Nunca en la historia se vio algo así y es de lo más emocionante”.

De todas formas, afirma que el camino de la reconstrucción bahiense será largo, por lo que pidió constancia en las ayudas. “Hay que sostenerlo en el tiempo porque reconstruir un impacto tan grande va a llevar en el tiempo”, subrayó.

Federico Y., de 4o años, es vecino de la zona y cuenta que también nació en Bahía Blanca. “Mi familia está bien, gracias a Dios, pero mucha gente quedó realmente muy afectada. En especial, la gente del centro de la ciudad, que perdió todo. Creo que todavía no se tomó dimensión de la magnitud de lo que pasó, ni siquiera allá”, cuenta, mientras acomoda bidones de agua y cajas de ropa.

Las donaciones se acumulan en la iglesia Caacupé Pilar Camacho

Desde temprano llegó para colaborar con el trabajo de carga de las donaciones” en Caacupé, donde los impulsores hacen hincapié en que “se está necesitando ropa porque la gente no tiene con qué mudarse de la ropa que está embarrada o mojada, así cómo también cosas de desinfección para higienizar”.

Nahir Verovich, de 45 años, por su parte, llegó desde Villa Pueyrredón pasado el mediodía con dos bolsones repletos. “Traje ropa, traje zapatos, traje juguetes, toallas y hace un rato dejamos una bicicleta chiquita y dos bicicletas para bebé”, relata.

En ese sentido, asegura que también le impresionó la cantidad de personas que se encontró en el lugar con la intención de colaborar. “No pensé que iba a ser tan grande. Siempre que puedo, yo traigo, pero esto que pasó en Bahía Blanca realmente ha sensibilizado a la sociedad. No me imagino lo que debe ser perder todo, por suerte hay mucha gente que se está solidarizando”, completa.

Una voluntaria recibe donaciones Pilar Camacho

En paralelo, desde la organización Cáritas Argentina de la Iglesia Católica se inició una colecta digital. “La ciudad de Bahía Blanca está siendo afectada por graves inundaciones, a raíz de un fuerte temporal en la zona. Desde Cáritas estamos trabajando para asistir las necesidades urgentes de las familias y comunidades afectadas. En medio de esta emergencia, tu aporte es una ayuda invaluable para quienes han perdido todo. Doná en caritas.org.ar/emergencia”, compartieron.

Campañas de clubes deportivos, gremios y fundaciones

Como en otras ocasiones, prácticamente todas las instituciones deportivas se solidarizaron con la situación en Bahía Blanca y algunas ofrecieron sus instalaciones para donaciones. Independiente, Racing, River, Lanús, Chacarita, San Miguel y Atlanta son algunos de los clubes del área metropolitana que montaron colectas en las sedes de sus estadios o departamentos sociales durante las últimas horas para ayudar a Bahía Blanca.

En paralelo, lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anticipó que mandará suministros para las víctimas del temporal.

“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña a la ciudad de Bahía Blanca en este difícil momento y enviará en las próximas horas distintas provisiones, alimentos no perecederos, elementos para la higiene y colchones”, expresó la casa madre del fútbol nacional a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Desde la Estación Constitución, por su parte, en las próximas horas arribará a Bahía Blanca el llamado “Tren Solidario”, un programa de asistencia social en casos de crisis humanitarias y climáticas que integra Red Solidaria. Respaldado por todo el sistema ferroviario junto a los gremios del sector como La Fraternidad, Unión ferroviaria, Unión Personal Superior Ferroviario y Sereneros, se trata de una formación de seis vagones que saldrá este lunes a la noche a través del recorrido que hace el Tren Roca en dirección a la convulsionada localidad bonaerense.

“Estamos muy conmovidos con lo que está pasando, para nosotros es un gran desafío llenar este tren que mañana vamos a estar cargando a partir de las 19 horas y que va estar a saliendo alrededor de las 22 horas”, indicó Sergio Rojas, coordinador de la campaña, la nro. 51 de su historia.

Las donaciones para completarlo se reciben en el hall de Constitución, una contribución a la que “se le sumarán donaciones provenientes de otros puntos que dispusimos en las estaciones de Cañuelas, San Miguel del Monte y Las Flores”.

Otras ONG, a su vez, activaron campañas este domingo para colaborar con los bahienses. La Fundación Sí, que tuvo un activo rol en las ayudas por las inundaciones de La Plata de 2013, es una de ellas. Recibe donaciones en su sede de Palermo en Ángel Carranza 1962 hasta las 19 horas. Su presidente, Manuel Lozano, junto a un equipo ya se encuentran instalados en Bahía Blanca.

“Nosotros estamos en plena colecta material y vinimos a recorrer los barrios para organizar la ayuda. A eso le sumamos una colecta de dinero destinado al equipamiento de las casas, donde se ha perdido todo”, le dijo a este medio.

Y cerró: “La gente está intentando rescatar, donde ya bajó el agua, qué puede recuperar y qué no, pero las pérdidas en mobiliario son muchísimas”.

Manuel Casado Por