Patricia Bullrich habló sobre la presa trans que violó y embarazó a una compañera de celda

LA AUTOPERCEPCIÓN ES UNA MENTIRA PARA SEGUIR HACIENDO ADENTRO LO QUE HACÍA AFUERA



Esto sucedió en la cárcel provincial de Bouwer. No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle. Nosotros en las cárceles federales no lo permitimos. No queremos… pic.twitter.com/DpD3cQ8xAj