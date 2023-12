escuchar

En medio de las diferentes repercusiones por el extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves por el gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio su visto bueno y apoyó las medidas. Así, dijo que la disposición significa “una cantidad de beneficios para la sociedad”.

El DNU anunciado abarca temas como la legislación laboral, los acuerdos de precios de alquileres, las prepagas y la inclusión de la figura de sociedad anónima para los clubes de fútbol. Al respecto, y tras los cacerolazos protagonizados por vecinos en diferentes puntos del país en contra del mismo, Bullrich advirtió que “hay una oposición dispuesta a no dejar gobernar”, pero que no darán “el brazo a torcer”.

“Estamos llevando adelante una política de transformación profunda”, dijo la funcionaria al canal de noticias TN e hizo referencia tanto al DNU como a la marcha del miércoles del Polo Obrero en el centro porteño y la aplicación, para ella exitosa, del protocolo antipiquetes.

“Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina y el Presidente sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que la van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana”, aseguró.

Por otra parte, apuntó contra las críticas de los espacios políticos no oficialistas. “Hay una oposición en la Argentina dispuesta a no dejar gobernar, pero no nos van a torcer el brazo. Estamos dispuestos a llevar a cabo todas las medidas que mejoren la vida de la gente, seguir con la misma dinámica de ordenar la calle -que es mi responsabilidad- y sacar todas las medidas que alivien la vida de la gente de una vez por todas”, expresó.

Asimismo, Bullrich confió en que quien puede dar detalles de los alcances del decreto es el extitular del Banco Central durante el macrismo y quien fue artífice del mismo, Federico Sturzenegger.

Es que el proyecto del decreto lo había armado el ex funcionario para Patricia Bullrich, cuando era candidata. En tanto que el actual texto, fue un trabajo en conjunto con los equipos libertarios.

Hoy, en comunicación con Radio Mitre, Sturzenegger destacó como uno de los puntos “más importantes” el 252, vinculado a la libertad de contratación.

“Lo más importante es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial porque nosotros históricamente teníamos nuestros códigos de Vélez Sarsfield, esos códigos eran de un corte estrictamente liberal, que en un contrato entre las partes prima la voluntad de las partes”, argumentó.

Además, detalló: “Ideológicamente nos fuimos alejando del concepto liberal hasta que, en el nuevo código, tan estricto y determinístico, se entendía que tenías que hacer los contratos de tal manera. Al cambiar y decir que el código es supletorio es un baño de liberalismo y libertad. Te permite en todas las relaciones contractuales recuperar la libertad de cómo querés comerciar y relacionarte”.

LA NACION