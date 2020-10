Patricia Bullrich arremetió contra el oficialismo y dijo que, desde el Pro y Juntos por el Cambio, están dispuestos a discutir: "No somos talibanes"

Desde hace tiempo Patricia Bullrich viene consolidándose como una de las figuras más críticas del Gobierno. "Queremos tener una idea de cuándo piensan retomar las clases, cuándo piensan retomar la economía, cuándo piensan abrir el país", enumeró la presidenta del Pro. Y, en diálogo con A24, añadió: "Estamos dispuestos a discutir, no somos cerrados, no somos talibanes".

Según enfatizó Bullrich, "nadie quería irse de la Argentina" cuando ellos eran gobierno. En línea con esto, si bien reconoció que tuvieron problemas, apuntó: "Andá a gobernar con todas las mafias que tenés en la Argentina que te traban todo, como los sindicatos de docentes que no te dejan empezar las clases". Y explicó que para ella estas entidades "solo defienden sus intereses" y son mafiosas cuando "traban el país, sin dejar gobernar".

"Hay sindicatos y organizaciones sociales que nos hicieron la vida imposible. Se instalaron el primer día que arrancamos el Gobierno en la 9 de julio y no se fueron hasta el último día. Yo eso no lo permito nunca más. Nunca más", repitió la exministra de Seguridad.

"Si hay algo que aprendí para el próximo gobierno es que, desde el primer día, tenemos que lograr que, a través de mecanismos de consulta popular, la sociedad diga 'no quiero más que me traben las clases'", lanzó entonces contundente. "Esas cosas no pueden pasar más en la Argentina. No podemos vivir en un país trabado por intereses minoritarios de gente que termina millonaria y el país pobre. Eso lo tengo re claro. Lo viví y lo conozco".

En otro tramo de la entrevista cuestionó al peronismo. "¿Que te conduzca? Para eso nos hacemos todos peronistas, y punto", dijo. Y ante la consulta de si Cristian Ritondo y Diego Santilli pertenecen o no a ese partido, aclaró: "Ya no son más peronistas, son del Pro, defienden las ideas del Pro. Eso es un cambio de cultura. Ser peronista es manejar una lógica y una idea de poder populista, estatista y autoritario".

E ironizó: "Si vamos a seguir en ese lugar hagámonos todos peronistas, hagamos un partido único y somos todos Putin". Para ella, las claves del Pro y de Juntos por el Cambio es que se constituye desde el republicanismo. "Creemos en la libertad, el mérito y la propiedad privada", dijo, y remarcó que en su partido "tienen claro lo que quieren". "No como el peronismo que no saben si están con Venezuela o en contra; si están en el zaffaronismo o si están en contra; ni si quieren o no las taser".

