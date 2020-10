Javier Milei

Javier Milei, quien recientemente anunció su candidatura para diputado nacional, protogonizó anoche un fuerte cruce con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras compartían la mesa en el programa de El Trece, La Noche de Mirtha Legrand. El debate que comenzó como un encendido ida y vuelta obligó más tarde a Juana Viale a utilizar una campana para apaciguar la situación, sobre todo por la vehemencia con la que se expresaba el economista.

La discusión se gestó en gran medida por las duras acusaciones que Milei destinó a la gestión económica de la administración anterior. "Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo", señaló el futuro candidato, que apuntó también, en reiteradas oportunidades, contra el diputado Fernando Iglesias, a quien llegó a calificar de "imbécil".

"Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso me corto una mano", sentenció Milei.

"En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarles cosas como la libertad individual", acusó Milei y rápidamente Bullrich intercedió en defensa del legislador. "Si hay un diputado liberal ese es él", respondió la exfuncionaria, mientras aumentaba la tensión en la mesa.

"No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular. Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo", consideró Milei. Y en esa misma línea, agregó: "La ley de alquileres es un avance sobre la propiedad privada y el cepo también. Los descalabros que hicieron manejando la economía los quisieron solucionar cercenando las libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas".

"Cambiemos es la contracara del populismo", respondió enfática Bullrich y después intentó explicar que en términos económicos el Gobierno debió afrontar "trabas". Sin embargo, Milei arremetió: "No les dieron los números y pusieron cepo. Y el default también (...) La crisis la crearon ustedes. Marcos Peña se llevó puesto al Banco Central y terminó de hundir la economía. Después continuó todo el desastre. Ustedes trajeron de nuevo al kirchnerismo. Siempre votan igual. Son lo mismo que ellos".

El tono de las acusaciones de Milei y las reiteradas interrupciones del economista, llevaron a la conductora a interceder en la discusión en más de una oportunidad hasta que optó por utilizar la tradicional campana con la que su abuela solía moderar los debates más acalorados en el programa. "No la usé en 7 meses. Esto significa que te tenés que callar", le ordenó la conductora al economista.

