La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo ayer, durante una entrevista radial, que de llegar a la Casa Rosada buscará modificar el Código Penal de la Nación para escuchar las conversaciones entre las personas acusadas en casos de narcotráfico y sus abogados defensores. Las grabaciones, según precisó, podrán ser utilizadas “como prueba para la constitución de un nuevo delito”. Sus dichos generaron críticas de dirigentes políticos de otros espacios, que dijeron que la propuesta va en contra de garantías constitucionales.

“Lo que pueden tener, que es un derecho constitucional, es su defensa. Y su defensa se graba”, señaló Bullrich durante un reportaje en Neura con Alejandro Fantino, que le dijo que eso no podía hacerlo. “Vamos a ver”, le contestó la candidata de Juntos por el Cambio, y explicó: “Lo vamos a cambiar en el Código Penal”.

Y agregó: “Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación”. Tras ello, el entrevistador le planteó a Bullrich la posibilidad de que una persona privada de su libertad haya admitido su culpabilidad en la intimidad junto, a su abogado, pero que el juez a cargo de su causa haya decidido absolverlo. “La prueba que se puede usar de esa grabación es la constitución de un nuevo delito, no del delito por el que está juzgada la persona. Si no haces eso, los narcos te compran todo en las cárceles”, respondió la postulante de Juntos por el Cambio.

Estas declaraciones de la exministra de Seguridad se dieron después de que indicara que quienes estén detenidos por tener algún vínculo con el narcotráfico deberán permanecer recluidos en cárceles “de doble circulación” en la que no tengan contacto con nadie, ni siquiera con los agentes penitenciarios.

Las críticas

Las declaraciones de Bullrich generaron el rechazo de distintos dirigentes, que dijeron que mostraba un “desconocimiento” en materia de derecho y sostuvieron que se trata de una propuesta que va en contra de garantías consagradas por la Constitución Nacional.

“Imagínate lo que serían los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional”, sostuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

En la misma línea, la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Graciana Peñafort, remarcó que la Corte Suprema en la acordada 17/2019 establece la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

“Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Y lo que desconocés es la Constitución del país que pretendés gobernar”, escribió Peñafort en su cuenta en la red social X.

Por otro lado, el candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) Agustín Romo sostuvo que Bullrich “no tiene ni idea de absolutamente ningún tema ni de seguridad, donde supuestamente es experta” y dijo que su propuesta es una “vergüenza”.

