Patricia Bullrich volvió a acusar a Ginés González García por las vacunas de Pfizer y dio detalles

La líder del Pro, Patricia Bullrich, reafirmó su acusación contra Ginés González García sobre un presunto intento de soborno a Pfizer para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que digo yo, así que yo reafirmo mis dichos”, precisó en un hilo de Twitter, en el que reiteró críticas a la política sanitaria del Gobierno y a la falta de dosis para inocular a los argentinos.

Bullrich dio algunos detalles de una supuesta negociación espuria del gobierno con el laboratorio, que hoy negó haber recibido un pedido de coimas para la venta de sus dosis en la Argentina.

“No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, denunció la presidenta del Pro.

El ex ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que hará una denuncia penal contra Bullrich. “Es una manga de locuras”, señaló el exfuncionario sobre la acusación por presuntos pedidos de sobornos a Pfizer en la negociación por las vacunas.

La ex ministra de Seguridad hizo esa afirmación durante el programa La Cornisa, de Luis Majul, este domingo, en LN+. Y aseguró que fue por eso, y no por los pedidos de Pfizer, que se cayó la negociación para la adquisición de esas dosis.

“González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, volvió a insistir Bullrich en un hilo que escribió en Twitter.

Quien también adelantó que denunciará a Bullrich es el presidente Alberto Fernández: “He instruido a mis abogados para que el lunes hagan una denuncia”, escribió el jefe de Estado.

Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

La negociación con Pfizer fue motivo de discusión entre el oficialismo y la oposición porque el laboratorio hizo en la Argentina la prueba de su vacuna con voluntarios locales, pero luego, las dosis de la empresa norteamericana no fueron adquiridas por el Gobierno nacional.

El Presidente explicó el sábado en una entrevista con CNN que sigue negociando con Pfizer y que los que lo acusan de mala praxis no tienen en cuenta que fue él quien autorizó la vacuna. “¿Por qué autorizaría la vacuna y después no la compraría”?”, dijo en el reportaje.

