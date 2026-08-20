Patricia Bullrich reclamó al Gobierno una mayor velocidad en los resultados económicos, en otro gesto de diferenciación

En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje con tono de reclamo hacia el Gobierno, en el que sostuvo que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.

Su entorno asegura que la senadora se diferencia del Gobierno en la forma de comunicar y que reclama un mayor acompañamiento para los sectores que están “sufriendo” económicamente.

La exministra de Seguridad comenzó la publicación con una valoración del modelo impulsado por Javier Milei: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.

El rumbo es el correcto.

Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo.



Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana.



No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con… pic.twitter.com/bSQ7qercPx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2026

Pero enseguida lanzó el cuestionamiento: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”.

Hacia el final, reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.

Esa frase de cierre fue una corrección que se realizó 45 minutos después de publicado el tuit. La versión original decía: “Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”.

La publicación original de Bullrich: "Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino" X - Patricia Bullrich

Según reconstruyó LA NACION, el mensaje surgió a raíz de un encuentro que Bullrich mantuvo el martes en un edificio de Barrio Norte con “un grupo de 70 empresarios pyme que siguen a Patricia hace muchos años, sobre todo de la comunidad judía”. “Sectores que están sufriendo”, resumió un estrecho colaborador de la senadora.

La diferencia que Bullrich mantiene con el Gobierno, según la fuente consultada, es que “hay que estar un poquito más cerca de la gente, entender qué está pasando y que hay sectores que pueden desaparecer”.

En ese sentido, el colaborador de la exministra manifestó sus reservas sobre la comunicación del oficialismo, en especial la del Presidente, quien recientemente calificó la morosidad como un “acuerdo entre privados” y agregó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo [endeudarse]?”.

A eso se suma que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la semana pasada que el Estado tome medidas extraordinarias para amortiguar la morosidad de las familias.

Bullrich, en cambio, preferiría que el Gobierno comunicara con mayor claridad las herramientas que lanza para asistir a los morosos. Por ejemplo, en junio el Banco Nación sumó una línea UVA para regularizar deudas, en un contexto en el que 5,9 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos, según datos de junio de la consultora Analytica a los que accedió LA NACION.

Otras dos preocupaciones económicas que la senadora expresa en su círculo íntimo son el nivel de actividad (la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos registró una caída intermensual del 0,5%) y el ritmo de crecimiento (que fue del 2,3% en el primer trimestre respecto del mismo período del año anterior).

De hecho, Santiago Bausili, titular del Banco Central, admitió la semana pasada que la economía “crece despacio”, y que un nivel del 2% anual resulta “mucho más despacio” de lo que espera el Gobierno. Ayer, Bausilli reforzó esa postura al decir que el Banco Central no prevé volcar pesos a la calle para tratar de reanimar la economía.

Por su parte, Bullrich comenzará a encabezar encuentros como el de este martes, en los que se reunirá con empresarios, comerciantes y pymes.

¿En modo campaña? Si bien su entorno asegura que lo hará en calidad de senadora y “para estar cerca de la gente”, también admite que ella juega con el “concepto de campaña permanente”: “Quiere ser candidata a vicepresidenta y trabaja para eso”, señalaron, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Caminata de Bullrich por Lugano, en mayo pasado Tadeo Bourbon

El mensaje de ayer no fue el primero con el que la exministra se diferenció del Gobierno, aunque en otras ocasiones hacía referencia a cuestiones de índole institucional o vinculadas a escándalos de presunta corrupción.

Este año se plantó frente a la Casa Rosada fundamentalmente por la continuidad del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por su patrimonio, y por el intento de retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.