La precandidata a presidenta en Juntos por el Cambio Patricia Bullrich abordó el fallecimiento de Facundo Molares, integrante de Rebelión Popular que perdió la vida en la tarde del jueves durante una protesta en el Obelisco. “Atravesaba una crisis de salud profunda, muy fuerte” , alegó la exministra de Seguridad en LN+.

En diálogo con Jonatan Viale, Bullrich dijo conocer la situación personal del fotorreportero que viajó a Bolivia en 2019 para cubrir el golpe de Estado.

“Yo conocí el caso de Molares. Él estaba muy enfermo cuando se produjo la transición entre Añez y Evo. Nosotros tuvimos que cuidar la Embajada Argentina en Bolivia. Muchos periodistas se resguardaron allí por el caos que había. Molares también. Estaba en una situación de crisis de salud muy profunda, muy fuerte”, sostuvo.

Y acotó: “Nuestra embajada, al tratarse de una crisis humanitaria, pidió por la salud de las personas. Él era una personas que estaba realmente en muy malas condiciones, en una situación de enorme debilidad física. Nuestro embajador, por ser de nacionalidad argentina, pidió por su resguardo físico”.

La referente del Pro dijo que “necesitamos orden para que no haya cortes todos los días y no lleven chicos y gente enferma a las manifestaciones”. “A ellos [los movimientos sociales] no les importa movilizar personas que no están en condiciones”, insistió. Y advirtió que el oficialismo “sabe que pierde y quiere desatar el caos”.

Respecto de si el deceso del hombre de 47 años fue producto de la represión policial o se debió a una condición de salud, Bullrich remarcó: “Me parece una barbaridad absoluta pensar que fue culpa de la Policía. Todos sabemos de la seriedad que tiene Alberto Crescenti -el titular del SAME dijo que no se habían encontrado golpes en el cuerpo del manifestante y aventuró que la muerte probablemente haya sucedido a causa de un infarto masivo-. Todos vimos las imágenes donde una persona detenida empezó a tener una situación de movimientos extraños en su cuerpo. No se puede poner en duda la credibilidad de los médicos”.

Tras desligar de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad, la precandidata presidencial resaltó asimismo que ni el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni el Gobierno de la Ciudad “tuvieron nada que ver”. “Yo compito con Larreta el domingo pero en este momento, en esta circunstancias, estoy al lado de él. Estoy del lado del Gobierno de la Ciudad para que no lo involucren en una represión de la Policía que no tuvo nada que ver”.

Para la exministra de Seguridad, todo esto “es una estrategia”. “Ellos saben que la Argentina va a tener un cambio, que ese cambio le va a sacar poder fuerte a todas esas organizaciones que vienen viviendo del dinero y de los impuestos de la gente. No quieren perder poder y quieren sembrar miedo y caos. El día de hoy hubo otra manifestación y otro corte. Quemaron urnas en la calle. Apelan a que todo quede igual, que no les saquemos nada. En mi caso planteé una consigna clara. La Argentina va a tener orden. Eso significa que esas organizaciones no tengan más poder, no manejen más nada”, afirmó.

Sobre el final de la entrevista, Bullrich le pidió al Gobierno que se “haga responsable” ya que “es el padre de todas estas organizaciones que paran el tren de un momento al otro”. Respondió además a la interrogante plantada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en Twitter.

“Él deslizó una pregunta retórica sobre si se harán o no las elecciones el domingo. Las va a haber diga lo que diga. El ministro no tiene injerencia. Hay una Justicia Electoral, hay un Tribunal Electoral. Lo que dice Aníbal es un atentado contra la vida democrática de la Argentina”, cerró.

